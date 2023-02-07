藍誰戰何志偉？黃呂錦茹：本期待羅智強去選士林大同

距離2024立委選戰僅剩一年不到，有意參選者陸續表態，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，分析台北市8個立委選區布局，對於松信選區徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰黨內互打，黃呂說，「互打字眼我否認，我覺得很熱鬧，總比暗潮洶湧，私底下較勁要好」。

至於前議員羅智強選哪一區？黃呂說，「我本是期待羅智強去選大同士林」，黃呂也透露，甚至當初羅智強告訴她想回來選大安區，她還回羅「你有那麼好命嗎？你不是那麼好命的人」

儘管黃呂錦茹已向黨主席朱立倫請辭主委職務，不過朱尚未同意，黃呂錦茹今天接受黃暐瀚專訪，談及北市立委選戰布局，對於目前松山信義選區，徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，她說，這不是內打，國民黨已年輕化，大家都可以講看法，總比暗潮洶湧，私底下較勁要好，至少意願講出來，市黨部未來處理反而簡單。

至於2024港湖選區派誰挑戰高嘉瑜？黃呂說，「國民黨一定要團結，我有信心可以贏得港湖立委」，黃呂分析，這次國民黨在港湖五席議員的總當選票數，高於民進黨與民眾黨的柯P黨加總，國民黨拿下11萬1千多票、民進黨僅有5萬5千多票，黃珊珊留下的那一席加上其他有3萬9千多票，「如果國民黨妥善提名，有信心可以拿回來這一席，不過就是要團結」。

由於目前黨內港湖已有游淑慧表態爭取參選，議員李彥秀、闕枚莎，李明賢等也可能挑戰，黃呂錦茹說，若多人表態，會用全民調，「我們也不會取議員最高票，就請她出來選，還是要看個人意願」，就是挑一位全民調最高的，最公平。

至於中正萬華選區，目前可能爭取參選的，包括議員郭昭巖、應曉薇、鍾小平，黃呂說，如果多人表態爭取，一樣用全民調，國民黨推派出人參選後，「就是要團結，還要爭取中間選民的票」。她認為，現任立委林昶佐爭議多，並透露當時罷免林昶佐案時，同意罷免票數多於不同意，國民黨並沒有一開始就全力支援罷免，是在兩周前出手，透過青年操兵，同意罷免贏了1萬多票，黃呂說，「我不覺得中正萬華這一席沒有辦法拿回來，我認為有可能，一定可以拿回來。」

至於大安區，這次國民黨議員總得票數有7萬7千多票，民進黨僅3萬5千多票，其他票數有3萬多票，黃呂說，「國民黨的勢比較大，國民黨派出一個人，還是要團結」，對於大安區由羅智強，王欣儀、鍾沛君誰來選？黃呂錦茹說，誰都很好，就是產生一個人選出來，那個人就是共主。

不過黃呂錦茹也透露，她本來是期待羅智強跑去選大同士林，「由強將挑戰困難選區」，黃呂錦茹也透露，羅智強先前有跟她說要回來選，黃呂當時回羅「你有那麼好命嗎？」「想選大安區很好，但你有那麼好命嗎？你不是這麼好命的人。」

黃呂說，目前國民黨在北市八個立委選區，士林北投也有議員張斯綱已經表態爭取參選；僅士林大同這一區還沒有人跳出來表態要挑戰現任立委何志偉。