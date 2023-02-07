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2024立委布局 國民黨台北市黨部：坐6搶8

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。圖／引用自直播
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。圖／引用自直播

2024立委選舉，有意參選者已陸續表態，並開始布局。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪時表示，如果國民黨延續2022氣勢，台北市立委8個選區，應該可以拚到6席以上，「坐六搶八」，「如果大家努力一點，當然也有可能八仙過海。」

接下來台北市立委選舉布局時間？黃呂錦茹說，她認為時間應該在三、四月時，多人挑戰選區辦全民調初選，候選人先做全民調，立委要先決定，因為接下來就要打總統大選。至於黨內機制，黃呂認為，如果爭取參選的人多，她認為就是用全民調，除非有特別原因，不過每一區有些不一樣，如果沒有人出來就要用徵召。

是否認為黨內初選不要採黨員投票？黃呂錦茹表示，她認為黨員投票成本非常高，還可能有人頭黨員問題，如果是她的看法，艱困選區就是徵召，如果是一般選區就用全民調產生，這也是很公平的方式。

民調 北市

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