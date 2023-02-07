2024立委布局 國民黨台北市黨部：坐6搶8
2024立委選舉，有意參選者已陸續表態，並開始布局。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪時表示，如果國民黨延續2022氣勢，台北市立委8個選區，應該可以拚到6席以上，「坐六搶八」，「如果大家努力一點，當然也有可能八仙過海。」
接下來台北市立委選舉布局時間？黃呂錦茹說，她認為時間應該在三、四月時，多人挑戰選區辦全民調初選，候選人先做全民調，立委要先決定，因為接下來就要打總統大選。至於黨內機制，黃呂認為，如果爭取參選的人多，她認為就是用全民調，除非有特別原因，不過每一區有些不一樣，如果沒有人出來就要用徵召。
是否認為黨內初選不要採黨員投票？黃呂錦茹表示，她認為黨員投票成本非常高，還可能有人頭黨員問題，如果是她的看法，艱困選區就是徵召，如果是一般選區就用全民調產生，這也是很公平的方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言