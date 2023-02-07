國民黨議員選立委市議會恐少7席？沈富雄：民進黨才岌岌可危

徐巧芯、游淑慧、張斯綱等多位國民黨籍議員，日前宣布投入2024立委初選，資深媒體人黃暐瀚直言，若北市國民黨議員都去選立委且當選，議會席次將可能少掉7席市議員，因此國民黨可能被批「落跑黨」。對此，前民進黨立委沈富雄分析，國民黨政治人物之所以能「落跑」，反而透露其為「得勢的政黨」，民進黨反而岌岌可危。

黃暐瀚提到多位國民黨籍北市議員想參選立委，若這些議員全都當選，連同立委王鴻薇在內，北市議議員等同於少了7席，再加上外界猜測新北市長侯友宜可能代表藍營參選2024總統，也是提前落跑，他警告「這些事情會蠶食鯨吞，國民黨不要自我感覺太好，覺得2022贏很多」。

沈富雄昨（6）日在網路直播節目《今天誰來沛》則回應表示與黃暐瀚看法不同，他認為「今天能落跑的政黨是『得勢的政黨』，是趨勢向上的政黨，民進黨現任的都岌岌可危」。

沈也指出去年九合一大選勝選後，國民黨到處是人才，「本來看起來不是人才的，冒出來，也變人才了」，有人願意出來選，不管是帶職參選與否，「若民調遙遙領先，這也是看人性，他當然就是說放棄」，因此他認為這些都不是問題。