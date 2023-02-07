【專家之眼】夏立言再次訪陸 各方要珍惜寶貴時機

年前出現一些蛛絲馬跡新聞後，國民黨終於正式宣布將在8日由副主席夏立言率團訪問對岸。相較於去年中共軍演後的出訪，此次時機的爭議性看來較少，而由於台美兩方正要進入總統初選安排，在明年大選前，恐怕不會再有類似機會，相反地，卻有升高衝突可能，希望藍營能把握此次機會，帶回實質收穫。

說此次時機不錯，是因為民進黨最近也在營造兩岸對話與和平氣氛，而這恐怕與美國國務卿布林肯原定訪陸消息有關。理由是兩岸兵凶戰危並非始自最近，綠營搭上美國與中共競爭風向，一路對兩岸社會的敵意螺旋推波助瀾，即便美前眾院議長裴洛西訪台引發的中共軍演後，也沒見其放鬆立場；再加上賴清德競選該黨主席時稱不能疑美的言論，台灣的執政黨隨美指揮棒起舞，應是合理推論。

接下來就看到「務實的台獨工作者」賴主席的兩岸政策主張是「和平保台」；2月2日蔡英文總統出席由海基會主辦的「2023大陸台商春節活動」時強調，我方溝通大門始終敞開著，在理性、平等及相互尊重下，願意與北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、可促進區域和平及穩定的可行之道；3日創黨十八人工作小組成員、新潮流系開派元老之一、海基會前董事長洪奇昌表示，交流接觸是化解誤會，找到共識的不二解方。

不管如何，台灣要避戰存續，應該是國內共識。而兩岸近年瀕臨打仗邊緣，連洪都說「當前兩岸關係持續逼近衝突臨界的趨勢」，再加上明年將進行總統大選的政治狂潮，現在布局預先溝通，是負責任政治人物應有之義。

由於綠營沒有與中共的溝通管道，在此前提下，台人應該要歡迎藍營再次派人出訪。再深一層談，這其實不僅是面對中共高層的預先溝通，更符合兩岸政治社會希望和平的期待。因為此次訪團將前往華中，大陸人民將會看到訪團的諸多言論表現，有機會遏止兩岸敵意螺旋的增加。

至於中共，看來也是期待多交流的。因為他們目前對訪團表態如同以往四平八穩，並未提及前次接待台灣客人時的特殊用語。國台辦稱歡迎夏團來訪，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上加強交往，共同推動兩岸關係向前發展，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞利益福祉。

而對藍營出訪必不會少的抹紅傳聞，外界也該多花時間沉澱觀察一下。例如最近也是各黨討論2024總統候選人時機，夏是否負有「重要政治任務」？包括要跟中共談總統及立委大選、建立兩岸政策新框架、甚至尋求北京認可等。對於這些猜測，人民或許可以想，過去台灣選舉裡，中共一向是負面因素，而九合一選後，國民黨已被認為有可能贏得總統大選，若真引北京力量入台，這是畫蛇添足，消息一出無異政治自殺，不符合兩岸關係的基本常識。此外大家或許也可以注意，此次訪團成員的新意。

目前的問題是，美國國務卿布林肯推遲了訪陸行程，與中共的緊張氣氛又開始升高。執政黨忘記自己之前追求和平與對話的初衷，又開始抹紅國民黨。要提醒綠營的是，布林肯還是有機會去北京對話，與其到時態度再變，綠營何不把握時機，先規劃自己的和平議程？過去美國與中共衝突，可以發生在朝鮮半島，也可以發生在南海，台灣實在沒必要把火往身上引。時機難得，希望政治人物都能以人民為念啊！