連戰上康熙來了被問「穿什麼內褲」 回答展現連式幽默

前副總統連戰下午將在蔣經國圖書館舉行「連戰回憶錄」新書發表會，回顧2004年競選總統時參加節目「康熙來了」，主持人小S開門見山就問連戰：「您平常在家都穿什麼內褲？」連戰回答：「我在家、在外面都一樣的內褲」，小S追問是比較高腰的嗎？連戰附和說：「蠻高的」，幽默回應有別於從政時的嚴肅。

另一位主持人蔡康永詢問連戰，會不會怕上節目被亂問問題，連戰表示，「康熙來了是很有水準的節目」；小S再問連戰：「那您認識我嗎？」連戰笑說：「見了面還不認識嗎？」

由於當時連戰上節目被規定「今天不談政治」，蔡康永更準備麻辣話題，直問連戰知道飯島愛是誰嗎？連戰說：「我知道啊，日本的一個女優」；被問「她漂亮嗎？」連戰四兩撥千金的說：「我只聽過她的名字，沒見過她的人」。小S再追問有看過她的作品嗎？連戰回答沒有。

連戰在節目中公布多張當兵時的照片，神情嚴肅憂鬱，蔡康永問連戰：「你年輕的時候常常心情不好嗎？」連戰回答：「為國為民」、「一天到晚訓練的就是憂國憂民」，再度展現「連式幽默」。

對於連戰家中不講髒話這件事，讓兩位主持人非常好奇，小S詢問連戰，那「王八蛋」可以講嗎？連戰想了想說，可以啦，不過要符合這個規定的人也不太多吧，有的話就是「跟這個人對上了」，讓現場笑聲不斷。

被問到減肥話題，連戰的兒子連勝文說，通常小孩要出國，父母親都會叮囑小心一點、保重身體，只有他爸媽會跟他說：「你少吃一點」；不過，連勝文說，他胖的時候好像比較受女生歡迎。小S接著問連勝文如果他喜歡的女生想要投給陳水扁怎麼辦？連勝文說，他會用愛去感化她。