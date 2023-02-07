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連戰怎麼追到連方瑀？連勝文：一見鍾情後來就搞定了

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
前副總統連戰親吻太太連方瑀。本報資料照片
前副總統連戰親吻太太連方瑀。本報資料照片

前副總統連戰今在蔣經國圖書館舉行「連戰回憶錄」新書發表會，回顧2004年競選總統時參加節目「康熙來了」，被問及與夫人連方瑀初吻前是否有說甜蜜的話，連戰笑說，「那時候任何聲音都是多餘的」，連方瑀則反駁說，當然有講，「如果沒有把我講到昏頭的話怎麼會...」，讓現場笑聲不斷。

談及與連方瑀的戀愛史，連戰表示兩人是彼此的初戀，第一次看到連方瑀就覺得「很美、很可愛」；被問到如何追到連方瑀，連戰說：「就是自己力爭上游」。被問及連方瑀哪個部分最迷人，連戰說，這不能瞎子摸象，要看整體，「平衡就是美的本身」。

被問及父母的戀愛史，連勝文說，媽媽只告訴他，當時她18、19歲去芝加哥訪問僑社的時候遇到連戰，然後就一見鍾情，「後來就搞定了」，此話一出讓連戰和連方瑀都笑場。

連勝文表示，後來父親在芝加哥大學寫博士論文，母親人在台灣，結果父親就休學（或請假）回台，每天去外公外婆家站崗拜訪，才娶到母親。

連方瑀回憶，連戰會做「甜言蜜語的事」，有一次情人節，連戰老早就把花買好擺在家裡，她看到就覺得很奇怪，「那束花事幹嘛的？」等連戰吃完飯回來才告訴她那束花是送她的。

小S進一步問連方瑀，那連戰會說什麼甜言蜜語嗎？例如「妳怎麼永遠都這麼美」、「我愛妳如以往」這種話嗎？連方瑀看著小S說：「他對妳比較會講這種話」，他們在一起談的都是老夫老妻的話，不僅僅是愛情，還有溫情、恩情，私下和連戰走在一起，連戰都會牽著她的手。

連戰被問到以前約會或去舞廳嗎？連戰說，當時還沒像現在這麼發達，小S詢問那都去哪，連戰回說：「呆板吶」，讓現場笑聲不斷；連方瑀說，他們看很多電影，連戰「很會講笑話」。

小S好奇連勝文會和連戰聊女生的話題嗎？連勝文四兩撥千金的說，他們會聊很多女性的議題，例如如何促進女性的就業，以及如何提升內閣的女性閣員。小S詢問連戰挑媳婦的條件，連戰說，「當然第一一定要是個女孩子嘛」、「最好不要外國人」，連勝文插嘴說：「這是不是應該問我？」

小S進一步詢問連戰，假如有一天連勝文帶男性朋友回家，並坦白愛上他了，連戰可以接受嗎？連戰說：「我們應該還是以一種開闊的態度來面對這個問題」，不能說這是什麼天譴，每個人都有他的選擇。結果小S再追問：「如果他們在你面前舌吻呢？」連戰幽默回應：「那都是技術層面的事情，我現在談的是戰略層面（交男友）」，讓兩位主持人笑到難以招架，稱讚連戰講得很好。

連戰 連勝文 芝加哥

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