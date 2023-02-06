土耳其規模7.8強震傷亡慘重　台灣救援隊搭機前往救援

土耳其南部今（6日）晨發生規模7.8強震，死亡人數破1500人。因台灣921地震時，土耳其救援隊是率先抵達台灣救援的隊伍之一，所以我國政府主動向土耳其表示協助的意願，第一批搜救隊於今天深夜搭機啟程，外交部長吳釗燮與內政部長林右昌至桃機授旗，並為搜救隊員加油打氣，同時也叮嚀隊員們在進行救援的同時，也要注意自身的安全。

林右昌受訪時表示，台灣921地震時，土耳其救援隊是率先抵達台灣救援的隊伍之一，所以這次「土耳其有難，台灣來幫忙」。早上接獲國際媒體報導後，輪值的國際救援縣市以及人員就立即展開整備；下午外交部通知「土耳其政府正式接受台灣救援」，內政部立即展開出發的準備。

林右昌透露，整體的救援規劃是準備130名的隊員及醫護人員，另外還有5隻搜救犬，整體救援裝備重達13噸。但土耳其當地天候狀況惡劣、空中交通混亂，我外交部與土耳其政府溝通協調後，規劃救援隊採取兩梯次出發。

林右昌指出，第一梯次救援隊伍40人及3條救援犬於今晚出發；另一批90名搜救人員及2條救援則規劃明天早上9點出發，明天的專機將由長榮航空前往，所需的經費由賑災基金全額支應。

吳釗燮表示，經過駐館清查的結果，已知有一戶台灣僑民住在災區，但經過努力後已獲救，目前台僑一切安好。土耳其發生地震後，外交部就與駐館、土耳其駐台代表處持續密切聯繫，儘速了解當地需要協助事項，外交部早上先捐助20萬美元作為第一次捐助。

外交部也協助台灣的國際救難隊跟土耳其航空公司協商，所以第一梯次搜救隊伍順利於今晚出發，接下來還有一個約90人的組隊要再搭乘包機出發，也正在密切協調中。