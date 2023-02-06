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土耳其規模7.8強震傷亡慘重　台灣救援隊搭機前往救援

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
土耳其發生強震，我國派遣救援隊前往當地，內政部長林右昌、外交部長吳釗燮其土耳其駐台灣代表貝定可與搜救隊員合影。記者黃仲明／攝影
土耳其發生強震，我國派遣救援隊前往當地，內政部長林右昌、外交部長吳釗燮其土耳其駐台灣代表貝定可與搜救隊員合影。記者黃仲明／攝影

土耳其南部今（6日）晨發生規模7.8強震，死亡人數破1500人。因台灣921地震時，土耳其救援隊是率先抵達台灣救援的隊伍之一，所以我國政府主動向土耳其表示協助的意願，第一批搜救隊於今天深夜搭機啟程，外交部長吳釗燮與內政部長林右昌至桃機授旗，並為搜救隊員加油打氣，同時也叮嚀隊員們在進行救援的同時，也要注意自身的安全。

林右昌受訪時表示，台灣921地震時，土耳其救援隊是率先抵達台灣救援的隊伍之一，所以這次「土耳其有難，台灣來幫忙」。早上接獲國際媒體報導後，輪值的國際救援縣市以及人員就立即展開整備；下午外交部通知「土耳其政府正式接受台灣救援」，內政部立即展開出發的準備。

林右昌透露，整體的救援規劃是準備130名的隊員及醫護人員，另外還有5隻搜救犬，整體救援裝備重達13噸。但土耳其當地天候狀況惡劣、空中交通混亂，我外交部與土耳其政府溝通協調後，規劃救援隊採取兩梯次出發。

林右昌指出，第一梯次救援隊伍40人及3條救援犬於今晚出發；另一批90名搜救人員及2條救援則規劃明天早上9點出發，明天的專機將由長榮航空前往，所需的經費由賑災基金全額支應。

吳釗燮表示，經過駐館清查的結果，已知有一戶台灣僑民住在災區，但經過努力後已獲救，目前台僑一切安好。土耳其發生地震後，外交部就與駐館、土耳其駐台代表處持續密切聯繫，儘速了解當地需要協助事項，外交部早上先捐助20萬美元作為第一次捐助。

外交部也協助台灣的國際救難隊跟土耳其航空公司協商，所以第一梯次搜救隊伍順利於今晚出發，接下來還有一個約90人的組隊要再搭乘包機出發，也正在密切協調中。

吳釗燮說，根據外交部掌握，土耳其當地受損、受災的情形嚴重，目前為止已有1000多人喪生，當地氣溫非常低且在下雪，陸、空交通非常不方便，台灣主動向土耳其表示可提供協助，土耳其方面也跟我國政府保持密切聯繫，也是在今天下午獲知，土耳其真的希望能有搜救隊協助，所以第一批的救難隊才會在今晚出發。

土耳其發生強震，我國派遣救援隊前往當地，搜救隊員於機場整理裝備。記者黃仲明／攝影
土耳其發生強震，我國派遣救援隊前往當地，搜救隊員於機場整理裝備。記者黃仲明／攝影
土耳其發生強震，我國派遣救援隊前往當地，土耳其駐台灣代表貝定可（右）在機場與每一位搜救隊員握手致謝。記者黃仲明／攝影
土耳其發生強震，我國派遣救援隊前往當地，土耳其駐台灣代表貝定可（右）在機場與每一位搜救隊員握手致謝。記者黃仲明／攝影
土耳其發生強震，我國派遣的第一個救援隊深夜從桃園機場出發前往當地。記者黃仲明／攝影
土耳其發生強震，我國派遣的第一個救援隊深夜從桃園機場出發前往當地。記者黃仲明／攝影
土耳其發生強震，我國派遣救援隊前往當地，外交部長吳釗燮（左）到場授旗。記者黃仲明／攝影
土耳其發生強震，我國派遣救援隊前往當地，外交部長吳釗燮（左）到場授旗。記者黃仲明／攝影

土耳其 外交部 林右昌

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