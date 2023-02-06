快訊

不景氣衝擊！今年科學園區營業額有多慘？國科會預告了

懶人卡／志願怎麼填？「積木法」寫自述 112學測個申教戰守則一次看

芬蘭國會友台小組訪台 蔡總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）率團訪台，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡總統將在明天上午於總統府接見訪問團，就區域安全、教育文化、民主及人權等共同關注議題深入交換意見。

Kolas指出，此行為凱爾納首次訪台，訪團成員另包括芬蘭國會友台小組巴寇能（Tom Packalén）議員；兩位議員不僅長期在國際場域為台灣發聲，也透過簽署連署函，以實際行動支持台灣的國際參與。

Kolas表示，台灣與芬蘭是共享民主、自由、人權等普世價值的重要夥伴。期盼在全球局勢快速變遷之際，雙方透過更密切的互動交流，攜手為強化全球民主韌性共同努力。

總統府發言人 芬蘭 Kolas

延伸閱讀

土耳其南部地震傷亡 總統府：我國捐20萬美元賑災

燈會開燈祈福 蔡總統：新的一年不分黨派共同為台灣努力

芬蘭國會友台小組今訪台 將參訪竹科、半導體研究中心

蔡總統籲：繼續支持新內閣 團結展現台灣韌性

相關新聞

侯友宜兩岸外交能力被質疑 陳水扁：不必什麼都要懂

被視為有機會問鼎大位的新北市長侯友宜曾說「我們不是強國的棋子」，前總統陳水扁今天表示，他認為侯不只是在講中共，也是在講兩...

芬蘭國會友台小組訪台 蔡總統明接見

芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）率團訪台，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府誠摯歡...

地方財政分配不公 藍委促速修財劃法

「蔡政府極權又集錢，縣市財政分配不均，地方政府陷巧婦難為無米之炊！」國民黨立委費鴻泰6日於記者會如此表示。國民黨總召曾銘宗指出，總統蔡英文、副總統賴清德都曾提出《財劃法》修法承諾，呼籲新內閣儘速將政院版《財劃法》修正草案送到立法院，且應分20%的營利事業所得稅給地方政府。

游錫堃致謝民眾黨團 柯文哲讚：秉持中立

民眾黨主席、立法院院長強強碰頭！立法院長游錫堃6日於立法院接見台灣民眾黨主席柯文哲暨台灣民眾黨立法院黨團委員。他說，柯主席很少來立院，歡迎他的光臨，也感謝民眾黨團在立院的貢獻。柯文哲則致謝說，院長一直秉持著中立的態度，讓小黨在國會也能有表現的機會。

賴清德黨主席首戰南投立委補選 拉高全國層級「熱戰」一個月

南投立委補選即將開打，民進黨定調不只是單單立委補選那麼簡單，是副總統賴清德當選黨主席之後的第一戰，賴清德計畫南下輔選，要走遍17處宮廟，黨部與地方黨部協調，將採取熱戰正面迎敵，盼升級成全國性選舉，衝高投票率。...

綠委要求成立個資專責機構 國發會允諾1個月提籌備報告

共享運具iRent爆發個資外洩事件，民進黨立委賴品妤今天表示，適逢新內閣上任之際，政府必須回應憲法法庭的判決，盡快成立獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。