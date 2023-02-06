芬蘭國會友台小組訪台 蔡總統明接見

芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）率團訪台，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡總統將在明天上午於總統府接見訪問團，就區域安全、教育文化、民主及人權等共同關注議題深入交換意見。

Kolas指出，此行為凱爾納首次訪台，訪團成員另包括芬蘭國會友台小組巴寇能（Tom Packalén）議員；兩位議員不僅長期在國際場域為台灣發聲，也透過簽署連署函，以實際行動支持台灣的國際參與。

Kolas表示，台灣與芬蘭是共享民主、自由、人權等普世價值的重要夥伴。期盼在全球局勢快速變遷之際，雙方透過更密切的互動交流，攜手為強化全球民主韌性共同努力。