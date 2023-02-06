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侯友宜兩岸外交能力被質疑 陳水扁：不必什麼都要懂

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
新北市長侯友宜曾經受到陳水扁重用，破格出任警政署長。本報資料照片
新北市長侯友宜曾經受到陳水扁重用，破格出任警政署長。本報資料照片

被視為有機會問鼎大位的新北市長侯友宜曾說「我們不是強國的棋子」，前總統陳水扁今天表示，他認為侯不只是在講中共，也是在講兩邊，「我們不要做阿共的一省，難道我們要做美國的一洲嗎？」他也表示，侯友宜講這一句話，真意何在他不知道，「但希望我們都不是人家的棋子。」

對於侯友宜的發言，陳水扁說，有人說是「疑美論」，那為何不是「疑中論」，所以很多都是政治解讀，各取所需，基本上台灣就是主權獨立國家，不屬於任何國家的一部分，不是人家的特區或託管地，選總統的人如果有這種決心，說台灣國家利益優先，有什麼錯？

對於侯友宜的兩岸外交能力被質疑，陳水扁說，哪有總統候選人要口試面試、還托福考試幾分？一定要什麼資格嗎？問題不是這樣，不必什麼都要懂。現在的選舉，不一定要選能力最強的，最強的不一定會贏，民主選舉是選民在決定，並非像過去讀書時說的選賢與能，「平庸之輩跟問題一大堆的照樣可以當選，尊重人民的選擇。」

陳水扁也說，相信民眾黨主席柯文哲一定會參選到底，但柯參選是否是對民進黨有利，也不一定。如果大家認為柯文哲當選機率不大，可能淺藍的票也會回流，所以都不一定。

陳水扁今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，對於藍營現況，陳水扁說，相信國、民兩黨目前2024總統候選人都還沒有確定，兩黨都還沒有「定於一尊」，國民黨希望拿回政權，能夠贏比任何事都重要，最後一定會整合，不必為國民黨擔心，這次九合一提名桃園等地也亂糟糟，不是大家也喬出來了，張善政還當選，「不用站在自己的立場擴大人家的缺點，我們自己缺點也不少，都要一起面對，反正最後一定會推一個。」

主持人也問，侯友宜在國民黨容易出線嗎？陳水扁說，所謂魔咒如果在民進黨可以打破，國民黨為什麼不可能，什麼都有可能。

陳水扁 侯友宜 國民黨

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