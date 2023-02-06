地方財政分配不公 藍委促速修財劃法

「蔡政府極權又集錢，縣市財政分配不均，地方政府陷巧婦難為無米之炊！」國民黨立委費鴻泰6日於記者會如此表示。國民黨總召曾銘宗指出，總統蔡英文、副總統賴清德都曾提出《財劃法》修法承諾，呼籲新內閣儘速將政院版《財劃法》修正草案送到立法院，且應分20%的營利事業所得稅給地方政府。

偏袒綠營執政縣市

國民黨首席副書記長林思銘指出，《財劃法》從民國88年修正後，就未曾修過，迄今已超過24年。當時的行政區域是2都23縣市，而現在已變成6都16縣市，但《財劃法》卻遲遲未跟上腳步，造成了縣市財政分配不均，城鄉差距的後果。

他說，以新竹縣為例，工商發達、人均所得高，上繳稅款皆位居全國前茅，但是新竹縣在111年人均統籌分配稅款卻只有台北市的一半，可以看出統籌分配稅款的分配明顯不公。

費鴻泰指出，地方政府取得財源包括：中央的統籌分配款、中央各部會預算，以及特別預算。但民進黨府執政時，前瞻特別預算絕大多數都給予綠營所執政縣市，例如當時的桃園市、新竹市。

敗選後就不修法？

費鴻泰表示，蔡英文於2011年擔任民進黨主席時，就提出盡速修訂《財劃法》；2015年第二次參選總統時，再次提出修法主張。而賴清德在2011年擔任台南市長時，也建請中央盡速修訂《財劃法》。

曾銘宗補充說，賴清德在2018年8月8日擔任行政院長時提到，在年底九合一選舉結束後，行政院會提出《財劃法》修正草案，「結果選輸了，修正草案也不提出了」。

所得稅分給地方政府

曾銘宗建議，蔡政府儘速將《財劃法》修正草案送進立法院，且為鼓勵地方政府積極招商，營利事業所得稅應分20%給地方政府。曾銘宗說，中央政府對地方政府一般補助款應該法制化，才能提高地方政府財政自主能力。

國民黨立委李德維則建議，中央政府對《財劃法》修正方向包括：一、中央瘦身把餅做大；二、配合款與補助款應整合，並簡化分配公式；三、不分直轄市與縣市，並考量特殊性及財政紀律納入分配公式。

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