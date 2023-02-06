游錫堃致謝民眾黨團 柯文哲讚：秉持中立

民眾黨主席、立法院院長強強碰頭！立法院長游錫堃6日於立法院接見台灣民眾黨主席柯文哲暨台灣民眾黨立法院黨團委員。他說，柯主席很少來立院，歡迎他的光臨，也感謝民眾黨團在立院的貢獻。柯文哲則致謝說，院長一直秉持著中立的態度，讓小黨在國會也能有表現的機會。

立院、民眾黨大老互誇

游錫堃神情輕鬆，時不時搖擺雙手說，柯主席比較常去黨團辦公室，很少來立法院，這次難得光臨。他也表示，感謝三年以來，台灣民眾黨對立院的支持與愛護，未來國會或行政上都還有合作的機會。

柯文哲也大讚游錫堃說，院長向來保持著中立的精神，讓小黨在院會的預算審查、朝野協商有表現的機會，也希望院長能繼續愛護與支持民眾黨的5位立委。他提到，當時擔任台北市長時，立法院要遷址，台北市府也鼎力相助，盼未來能有民眾黨與立法院能有更多合作。

要監督林右昌、管碧玲

媒體提問說，未來如何促進立法院與黨團之間的合作關係？民眾黨黨團總召邱臣遠起身表示，新會期最重要就是關乎普發現金的特別條例，預計本週五（10日）就會進行朝野協商，會適時表達民眾黨團的態度。

他指出，如《礦業法》、《平均地權條例》與兵役改革的子法都是未來會持續關注的議題。邱臣遠更點名說，新任內政部長林右昌與海委會主委管碧玲，都是未來會在國會要持續監督的對象。

游錫堃則是在媒體的再度詢問下，才回答問題說，特別條例的朝野協商訂在本週五，會秉持國會黨團平等的立場，讓各黨不分大小暢所欲言，找出國家最佳方案。

有媒體詢問柯文哲說，民眾黨會不會走向親民黨創辦人宋楚瑜的老路？應如何避免？柯文哲反問說，「為什麼我會走向宋楚瑜的路？」，他強調「柯文哲就是柯文哲，一切都難以預測」。

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