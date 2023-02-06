快訊

星雲大師圓寂 荼毘後將永久安葬於佛光山萬壽園

土耳其與敘利亞7.8強震：已641人死、災區仍在搶救中

台中LaLaport人潮爆量 Google評價卻獲低分三井回應了

游錫堃致謝民眾黨團 柯文哲讚：秉持中立

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
立法院長游錫堃（右）6日於立法院接見台灣民眾黨主席柯文哲（左）暨台灣民眾黨立法院黨團委員。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
立法院長游錫堃（右）6日於立法院接見台灣民眾黨主席柯文哲（左）暨台灣民眾黨立法院黨團委員。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

民眾黨主席、立法院院長強強碰頭！立法院長游錫堃6日於立法院接見台灣民眾黨主席柯文哲暨台灣民眾黨立法院黨團委員。他說，柯主席很少來立院，歡迎他的光臨，也感謝民眾黨團在立院的貢獻。柯文哲則致謝說，院長一直秉持著中立的態度，讓小黨在國會也能有表現的機會。

立院、民眾黨大老互誇

游錫堃神情輕鬆，時不時搖擺雙手說，柯主席比較常去黨團辦公室，很少來立法院，這次難得光臨。他也表示，感謝三年以來，台灣民眾黨對立院的支持與愛護，未來國會或行政上都還有合作的機會。

柯文哲也大讚游錫堃說，院長向來保持著中立的精神，讓小黨在院會的預算審查、朝野協商有表現的機會，也希望院長能繼續愛護與支持民眾黨的5位立委。他提到，當時擔任台北市長時，立法院要遷址，台北市府也鼎力相助，盼未來能有民眾黨與立法院能有更多合作。

要監督林右昌、管碧玲

媒體提問說，未來如何促進立法院與黨團之間的合作關係？民眾黨黨團總召邱臣遠起身表示，新會期最重要就是關乎普發現金的特別條例，預計本週五（10日）就會進行朝野協商，會適時表達民眾黨團的態度。

他指出，如《礦業法》、《平均地權條例》與兵役改革的子法都是未來會持續關注的議題。邱臣遠更點名說，新任內政部長林右昌與海委會主委管碧玲，都是未來會在國會要持續監督的對象。

游錫堃則是在媒體的再度詢問下，才回答問題說，特別條例的朝野協商訂在本週五，會秉持國會黨團平等的立場，讓各黨不分大小暢所欲言，找出國家最佳方案。

有媒體詢問柯文哲說，民眾黨會不會走向親民黨創辦人宋楚瑜的老路？應如何避免？柯文哲反問說，「為什麼我會走向宋楚瑜的路？」，他強調「柯文哲就是柯文哲，一切都難以預測」。

【更多精采內容，詳見

台灣民眾黨 立法院 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲讚星雲「了不起」： 佛光山已超越星雲本人

燈會拍照被邊緣化？ 柯文哲：大家去看燈又不是去看我

影／柯文哲拜會游錫堃 嗆記者問一些奇奇怪怪的問題

周五朝野協商 民眾黨主席柯文哲今率黨團拜會游錫堃

相關新聞

談務實台獨 陳水扁：我都講一邊一國還不是照樣成功？

副總統賴清德曾自稱是「務實的台獨工作者」，外界最近猜測美方態度。前總統陳水扁今天表示，對中共來說，華獨也是台獨，講中華民...

游錫堃致謝民眾黨團 柯文哲讚：秉持中立

民眾黨主席、立法院院長強強碰頭！立法院長游錫堃6日於立法院接見台灣民眾黨主席柯文哲暨台灣民眾黨立法院黨團委員。他說，柯主席很少來立院，歡迎他的光臨，也感謝民眾黨團在立院的貢獻。柯文哲則致謝說，院長一直秉持著中立的態度，讓小黨在國會也能有表現的機會。

賴清德黨主席首戰南投立委補選 拉高全國層級「熱戰」一個月

南投立委補選即將開打，民進黨定調不只是單單立委補選那麼簡單，是副總統賴清德當選黨主席之後的第一戰，賴清德計畫南下輔選，要走遍17處宮廟，黨部與地方黨部協調，將採取熱戰正面迎敵，盼升級成全國性選舉，衝高投票率。...

綠委要求成立個資專責機構 國發會允諾1個月提籌備報告

共享運具iRent爆發個資外洩事件，民進黨立委賴品妤今天表示，適逢新內閣上任之際，政府必須回應憲法法庭的判決，盡快成立獨...

瑞士議員見蔡總統：威權主義及戰爭絕不能勝出

蔡英文總統今天上午接見「瑞士聯邦國會友台小組訪問團」，她表示，台灣和瑞士是理念相近的夥伴，共享民主自由價值，也都是以外貿...

綠營批判訪陸稱勿誤判 國民黨：誤判又反覆的是民進黨

對於民進黨立法院黨團呼籲國民黨赴陸訪問不要誤判情勢、釋放錯誤訊息，國民黨發言人林家興表示，國民黨始終堅持「捍衛中華民國、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。