綠委要求成立個資專責機構 國發會允諾1個月提籌備報告

共享運具iRent爆發個資外洩事件，民進黨立委賴品妤今天表示，適逢新內閣上任之際，政府必須回應憲法法庭的判決，盡快成立獨立專責保護機關，不能再把相關事件視為個案，因為眾多個案疊加起來根本就是通案。

民進黨立委賴品妤、劉世芳、洪申翰上午在立法院舉行「個資外洩不容敷衍！呼籲新內閣速成立專責保護機關！」記者會，呼籲新內閣拿出弭平資安、個資保護破口的決心，同時要儘速成立「個資獨立專責機關」，通盤檢討現有政策能量。

賴品妤說明，因資安漏洞衍生的重大個資外洩事件頻傳，從近期汽車共享服務iRent客戶個資裸露長達9個月，再到格上租車租車單裸露事件，使社會更加關注民間單位資安及個資監督問題。

賴品妤強調，目前最大的爭點在於「個人資料保護法」由各目的主管機關主責，光是負責監督非公務機關個資的中央二級部會就有20個，衍生出監督單位不同，權責不清互踢皮球的狀況。

賴品妤提及，個資外洩事件大多與資安息息相關，然而數位發展部因為相關法規不足，少有主動角色，宛若技術外包單位置身事外，現行「個人資料保護法」、「資通安全管理法」都有通盤檢討的必要，國發會也必須進行各國個資監理狀況比較分析。

劉世芳指出，個資外洩容易形成詐騙溫床，根據刑事局統計，去年與前年的高風險賣場皆為網路書店，詐騙通報數暴增4倍，連帶造成投資詐騙、解除分期付款等詐騙，光是去年1到10月就增加了17.84%。

然而，劉世芳說，個資法的主管機關國發會往往神隱，資安法的主管機關數位部僅是技術人員，顯示政府需要儘速成立獨立資安及個資保護的專責機構，同時還要速審速結、加重罰則，才能回應民眾期待。

洪申翰表示，根據憲法法庭判決，個資法與其他相關法律欠缺個人資料保護之獨立監督機制，有違憲之虞，「對資訊隱私保障有不足之處，要求相關機關應自本判決宣示之日起3年內，制定或修正相關法律」，但是到目前為止，相關機關都還沒有提出修法規劃與期程。

洪申翰質疑，台灣民眾的個資隱私到底要再被外洩多少次，政府才能重視這個問題，呼籲新內閣應該要盡速著手，成立個資保護專責的保護機關，並且提出整體個資保護的政策。

國發會副主委高仙桂回應，國發會參考國際立法案例，目前已經有完整的大架構規劃，不過涉及行政院的人力、預算等尚須詳細討論，她也承諾將在1個月內提出籌備期程報告。

數位部韌性建設司長鄭明宗說明，個資是龐大業務，數位部協助保護個資管理，如果資通安全管理法需要修法，數位部將會積極研議。交通部公路總局副局長張舜清則說，交通部將全面針對相關業者進行個資維護檢查。