瑞士議員見蔡總統：威權主義及戰爭絕不能勝出

蔡英文總統今天上午接見「瑞士聯邦國會友台小組訪問團」，她表示，台灣和瑞士是理念相近的夥伴，共享民主自由價值，也都是以外貿為導向的國家，在產業發展上具有互補優勢。她期望未來，台灣和瑞士能持續深化經貿關係，共同維護民主供應鏈的安全；也期待雙方在各領域加強合作，持續提升雙邊關係，一起為全球的民主韌性更盡一份心力。

蔡總統指出，這幾年來，台灣和瑞士的雙邊關係越來越密切；台灣議題在瑞士國會也越來越受到重視。莫麟納（Fabian Molina）團長、瓦德（Nicolas Walder）團長及阿提契（Mustafa Atici）議員分別在瑞士國會，提出重要的友台議案。所有議員朋友也透過質詢的方式，呼籲加強瑞士和台灣的雙邊交流合作，並且參加聯署致函活動，支持台灣的國際參與。

蔡總統表示，期望未來，台灣和瑞士能持續深化經貿關係，共同維護民主供應鏈的安全；也期待雙方在各領域加強合作，包括共同對抗假訊息、強化網路安全等議題。

蔡總統指出，台灣位處在民主防線的最前線，會堅定地維持區域的和平穩定。面對威權主義的持續擴張，「也呼籲民主陣線的盟友，持續深化夥伴關係，一起來確保我們的生活方式。」

瑞士聯邦國會下議院議員兼國會友台小組共同主席莫麟納致詞時表示，烏克蘭所爆發的殘酷戰爭是一個轉捩點，尤其對於歐洲而言；這也顯示以遵守國際規則為基礎的多邊世界秩序有多麽脆弱，維繫和平竟如此困難。俄羅斯發動的侵略戰爭深深影響歐洲的人道主義及全球經濟，因此各國人民及領袖一定要加強對話、尋求合作，推動世界和平、民主及多邊主義。威權主義及戰爭絕不能勝出。

莫麟納說，瑞士及台灣有很多共通點，不僅都有蓬勃的民主，也共享人權及法治的價值，都有美麗的高山及深厚且悠久的傳統；同時，瑞士及台灣都仰賴移民、研究、科技創新，也缺乏天然資源。但兩個民主國家在此條件之下，大量地運用創新及務實，基於這樣的精神，彼此應為共同利益促進及深化雙邊關係。

莫麟納表示，瑞士的外交政策精神，是要有具體行動及前瞻性，因此在2021年，瑞士國會下議院要求瑞士政府進一步檢視瑞台關係，如何增進在商業、政治、科學及文化等方面的利益，此行訪台就是要瞭解成果。

莫麟納提到，2023至2024年，瑞士擔任聯合國安理會的非常任理事國，肩負世界和平的責任。本著這樣的精神到訪台灣。台灣及中華人民共和國之間所存在的所有歧見及緊張，應通過對話的方式和平解決，這是非常重要的。

隨後，共同主席瓦德致詞時表示，國會友台小組在質詢當中要求瑞士政府提出一份報告，明列台瑞之間還有什麼機會，能進一步發展雙邊的關係及交流。根據這份報告，友台小組也會繼續進一步堅持瑞士政府要透過具體作為，進一步強化雙邊關係。比如說與台灣簽署經濟夥伴協議，運用瑞士國際影響力，進一步提倡台灣能緊密地參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

瓦德提到，除了道德的議題，現在國際法的議題也受到非常大的挑戰，尤其像是俄羅斯，以及中華人民共和國所造成的威脅，影響世界的穩定性。面對這些威脅，瑞士有責任基於戰略利益跟理念相近的國家，也就是共享民主、自由與正義價值的國家，建立更緊密的關係。這些國家對世界抱持開放的態度，並擁抱對話、經濟合作以及文化交流，這些國家當然也包括台灣。

瓦德表示，他要向大家，尤其是向蔡總統保證，瑞士聯邦國會友台小組一定會運用所有機會，進一步強化台瑞關係，並支持台灣維持民主體制。