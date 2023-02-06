綠營批判訪陸稱勿誤判 國民黨：誤判又反覆的是民進黨

對於民進黨立法院黨團呼籲國民黨赴陸訪問不要誤判情勢、釋放錯誤訊息，國民黨發言人林家興表示，國民黨始終堅持「捍衛中華民國、守護台灣民主、維護區域和平穩定」的立場以及「親美，友日，和陸」的對外方針不曾改變，反倒是民進黨論述多頭馬車，近期遭逢九合一大選民意反撲後，不斷修正說法跟上國民黨、朱立倫主席長年堅持論述，難道持續誤判情勢又不斷說法反覆的人不正是民進黨自己嗎？

林家興表示，民進黨立委鄭運鵬質疑「國民黨的重要幹部前往中國一定有重要任務」，那麼照鄭的標準與邏輯，時任高雄市長陳菊2013年到對岸還受到當時民進黨肯定，是否有什麼重要任務？鄭運鵬在2008年敗選後到中國大陸與三大國營電信商做生意，是否有什麼重要任務？新任行政院副院長鄭文燦與新任陸委會副主委梁文傑2012年到澳門酒店接受招待，請問又是有什麼樣的重要任務？是談宇宙大爆炸，還是酒店業文藝復興，可否公布讓台灣社會民意檢驗？

林家興強調，國民黨此次赴大陸之行，是延續去年八月的交流聆聽之旅，注重在大陸台灣民眾權益以及民生經貿問題，並代為反映廣大農漁民與及中小企業的心聲，到大陸去是為了「顧民生護台灣」，聚焦追蹤民生經濟議題及台人權益，更渴望促進兩岸透過交流對話減緩對抗，與上述民進黨人士赴陸是為了自己的利益有如天壤之別，台灣民眾都看得相當清楚。

林家興提醒，近年地緣政治風險逐漸增高，諸多重要人士都提到避戰、交流對話的重要，包括美國在台協會孫曉雅處長於九合一選後召開記者會提到「避免戰爭是所有政策制定者、利害相關者與外交官的共同責任」、蔡英文總統近日面對台商時也強調「維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待，推動疫後健康有序的交流，也是維護兩岸和平發展的重要基礎」、陸委會主委邱太三稱考慮不只評估16個航點、交通部長王國材提到歡迎大陸觀光客來台，都有對大陸事務表達務實善意的談話，難道鄭運鵬幹事長也認為這些人想與對岸交流是「不正常」？

林家興表示，國民黨在兩岸有疫後復甦與發展需要、關係逐漸有融冰跡象的此時出訪中國大陸，一定會堅守立場，爭取與守護台灣的民生福祉與權益，也期盼民進黨的朋友少一點抹紅，多一點祝福，不要阻礙國民黨為台灣民眾拚好日子的努力、自甘成為兩岸民間交流、邁向和平繁榮與區域穩定的絆腳石。