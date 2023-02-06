台灣基進諷藍營搶搭親中列車 深怕搶不到中國合作門票

國民黨副主席夏立言後天率團訪陸，台灣基進今天說，夏立言悖逆世界潮流執意訪中，甘願淪為中國代理人，去年地方大選本土陣營潰敗，藍營政治人物認為這是與中國大肆來往的機會，「一個一個搶搭親中列車到中國朝見中國官員，有似深怕搶不到與中國合作夥伴的門票一般」。

國民黨文傳會上午發布新聞稿指出，夏立言將在8日下午率團前往中國大陸參訪，開展「交流對話、關懷民生」之行，此行主要延續去年8月「關懷聆聽」之行的成果和目標，傾聽旅陸台人的心聲，也會持續追蹤之前代為向陸方反映的民生問題、台灣民眾權益是否有進展。

台灣基進下午發布聲明指出，去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台之後，夏立言悖逆世界潮流執意訪中，然而彼時國民黨一干人訪中之際，中國並未停止文攻武嚇，反而加大軍事演習密度與量能，共軍至今仍持續擾台，甚至建立穿越海峽中線的「新常態」。

台灣基進說，美中兩國正值因間諜氣球行為，頗具衝突一觸即發之時，夏立言又突然宣布再去中國，似乎有意告訴美國，國民黨在即將上演的美中衝突向世界坦白，國民黨就是要親中、統一，「國民黨選擇站在中國這一方，甘淪中國代理人」。

台灣基進也說，國民黨信誓旦旦，大言不慚能協助台灣與中國談判，免於威脅恐懼，然而中國對台侵擾的舉措，並未因為國民黨不斷訪中而停止，反而持續變本加厲，持續軍事施壓力道。

台灣基進表示，綜觀國民黨多次赴中，往往都指責執政黨不顧台商與兩岸人民利益，消極不作為才導致兩岸經貿不往來，人民因此苦不堪言，並且藉口由於兩岸交流需正常來往，因此國民黨當仁不讓，是兩岸通往和平的唯一橋樑。

台灣基進強調，即使國民黨人多次赴中，中國的軍事威嚇與經貿制裁等打壓手腕並未停止。更有甚者，左手開放金酒註冊，右手持續以軍機軍艦進犯領空，對台軟硬兼施、恩威並用，中國與國民黨共謀製造餵糖假象，讓國人以為和中方能獲得天朝赦免，帶來和平與希望。

台灣基進指出，去年地方大選本土陣營潰敗，藍營政治人物認為這是與中國大肆來往的機會，前仆後繼，包括國民黨立委陳玉珍、金門縣長陳福海、國民黨前主席洪秀柱及夏立言，時至今日一個一個搶搭親中列車到中國朝見中國官圓，有似深怕搶不到與中國合作夥伴的門票一般。

台灣基進質疑，國民黨與中國最後到底交易了什麼、交換了什麼，對台灣人來說，國民黨每與中國會談一次，台灣就接近危險的泥濘一步，如今的國民黨人已經忘記，先祖輩就是因為輕信中國共產黨的蜜語甜言，一路挫敗最後頓失家園。

台灣基進說，國民黨選擇性的不去記憶，在烏克蘭戰爭中，烏東親俄勢力的下場是慘遭俄羅斯軍隊最蹂躪的焦土，國民黨與夏立言勿再做台灣歷史罪人，僅為了一黨之私，甘冒罪人罵名赴中向中國額首稱臣。