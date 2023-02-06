燈會拍照被邊緣化？ 柯文哲：大家去看燈又不是去看我
民眾黨主席柯文哲今率黨團拜會立院院長游錫堃，會前媒體提問，昨台灣燈會點燈儀式拍照位置被安排在最邊邊，會覺得被藍綠「邊緣化」嗎？柯文哲回說，台灣燈會大家是要去看燈，又不是去看他，站在哪裡不重要。
媒體追問柯，外傳昨燈會拍照位置被與台北市議長戴錫欽互調，會不會覺得不被尊重？柯文哲答道，「計較這個幹什麼，叫我站哪裡就站哪裡，有差嗎？反正都一樣要站那麼多分鐘。」
媒體問，鴻海集團創辦人郭台銘在臉書說他人雖在美國，但心繫台灣，被解讀為有意參選2024？柯文哲說，「這很奇怪，他不是心繫台灣不然要心繫哪裡？」有媒體提問，如何避免走上親民黨、宋楚瑜的路？柯文哲反問，「我為什麼會repeat重複他的路線？不會啊，柯文哲就是柯文哲，不是完全很難預料嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言