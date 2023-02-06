燈會拍照被邊緣化？ 柯文哲：大家去看燈又不是去看我

民眾黨主席柯文哲今率黨團拜會立院院長游錫堃，會前媒體提問，昨台灣燈會點燈儀式拍照位置被安排在最邊邊，會覺得被藍綠「邊緣化」嗎？柯文哲回說，台灣燈會大家是要去看燈，又不是去看他，站在哪裡不重要。

媒體追問柯，外傳昨燈會拍照位置被與台北市議長戴錫欽互調，會不會覺得不被尊重？柯文哲答道，「計較這個幹什麼，叫我站哪裡就站哪裡，有差嗎？反正都一樣要站那麼多分鐘。」