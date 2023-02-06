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燈會拍照被邊緣化？ 柯文哲：大家去看燈又不是去看我

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左二）與民眾立院黨團總召邱臣遠（右一）、副總召賴香伶（左一）一起拜會立法院長游錫堃（右二），立法院秘書長林志嘉（中）也陪同。 記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席柯文哲（左二）與民眾立院黨團總召邱臣遠（右一）、副總召賴香伶（左一）一起拜會立法院長游錫堃（右二），立法院秘書長林志嘉（中）也陪同。 記者蘇健忠／攝影

民眾黨主席柯文哲今率黨團拜會立院院長游錫堃，會前媒體提問，昨台灣燈會點燈儀式拍照位置被安排在最邊邊，會覺得被藍綠「邊緣化」嗎？柯文哲回說，台灣燈會大家是要去看燈，又不是去看他，站在哪裡不重要。

媒體追問柯，外傳昨燈會拍照位置被與台北市議長戴錫欽互調，會不會覺得不被尊重？柯文哲答道，「計較這個幹什麼，叫我站哪裡就站哪裡，有差嗎？反正都一樣要站那麼多分鐘。」

媒體問，鴻海集團創辦人郭台銘在臉書說他人雖在美國，但心繫台灣，被解讀為有意參選2024？柯文哲說，「這很奇怪，他不是心繫台灣不然要心繫哪裡？」有媒體提問，如何避免走上親民黨、宋楚瑜的路？柯文哲反問，「我為什麼會repeat重複他的路線？不會啊，柯文哲就是柯文哲，不是完全很難預料嗎？」

民眾黨主席柯文哲（右五）與民眾立院黨團幹事長張其祿（左起）、黨團代理主任徐文路、副總召賴香伶、總召邱臣遠、立委陳琬惠（右二）一起拜會立法院長游錫堃立法院，立法院秘書長林志嘉（右三）與立法院顧問周雅淑（右一）也陪同。 記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席柯文哲（右五）與民眾立院黨團幹事長張其祿（左起）、黨團代理主任徐文路、副總召賴香伶、總召邱臣遠、立委陳琬惠（右二）一起拜會立法院長游錫堃立法院，立法院秘書長林志嘉（右三）與立法院顧問周雅淑（右一）也陪同。 記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）與民眾立院黨團總召邱臣遠（右前）、副總召賴香伶（左前）、幹事長張其祿（第三排右）、立委陳琬惠（第三排左）、黨團代理主任徐文路（第二排）一起拜會立法院長游錫堃。 記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）與民眾立院黨團總召邱臣遠（右前）、副總召賴香伶（左前）、幹事長張其祿（第三排右）、立委陳琬惠（第三排左）、黨團代理主任徐文路（第二排）一起拜會立法院長游錫堃。 記者蘇健忠／攝影

柯文哲 台灣燈會 宋楚瑜

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