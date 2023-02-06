談務實台獨 陳水扁：我都講一邊一國還不是照樣成功？

副總統賴清德曾自稱是「務實的台獨工作者」，外界最近猜測美方態度。前總統陳水扁今天表示，對中共來說，華獨也是台獨，講中華民國也是台獨。台獨要看怎麼定義，現在聽到賴清德講的台獨，相信已經跟有些人講的台獨不一樣，那還有什麼好修正的？共產黨不只是反對台獨，包括「兩個中國」也都是不行，所以講不完，不要再陷入這個問題。

陳水扁說，賴清德第一次踏入政壇，當選國大代表，就是參加「新國家連線」，就是台獨，所以這個不奇怪，就是這樣「起家」的，整個從政過程中當然會有改變跟調整，但骨子裡沒有放棄。他也說，務實台獨工作者有什麼問題，「我都講台灣中國、一邊一國，還不是照樣成功？有因為這樣美國不支持？我失去選票嗎？也沒有因為這樣沒有連任成功。」

對於共機最近頻繁擾台，陳水扁說，本質上都一樣，中共從來沒有放棄武力犯台，「認為台灣就是他的啊」，所以這些都不必去擔心，要對自己有信心。

陳水扁說，前總統李登輝都為了兩岸香港會談成立國統會，接受一中原則、終極統一，都是對岸所要的，還是沒辦法避免台海飛彈危機，現在說要維持現狀，還是被共機飛越海峽中線，侵門踏戶，反而更嚴峻。他走台灣的國家路，喊出一邊一國，八年有沒有發生飛彈危機？所以要對自己有信心。

陳水扁說，之前有人說民進黨的「台獨黨綱」一定要廢掉，但他說沒有台獨黨綱，是「住民自決黨綱」，他之前講台灣中國、一邊一國也不必修改，過去推動公投壓力也很大，不是也照推嗎？

對於外界討論的中共武力犯台時間表，陳水扁說，台灣人不是被嚇大的，不要去害怕，「八年總統經驗告訴我，面對共產黨只有兩句話。你越不怕共產黨，他越怕你；你越怕共產黨，他越不甩你。」

陳水扁說，不必自己嚇自己，幾十年來就是這樣，他任內也是這樣，當時對岸說支持台獨沒有好下場，他還是照常當選，怕什麼怕？國民黨在威權時代拒絕民主改革，說開放黨禁、報禁及總統直選，阿共就會打過來，整天打恐共牌，但民進黨還是照樣推，所以他當時提公民投票是走出第一步，那時北京什麼都反對，結果現在公投變成家常便飯。現在民進黨沒有再提公投，反而是國民黨提。