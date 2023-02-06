談賴清德副手人選 陳水扁：鄭麗君條件不輸蕭美琴

駐美代表蕭美琴最近被點名未來可能與副總統賴清德搭檔參選正副總統。前總統陳水扁今天表示，他認為文化部前部長鄭麗君和賴搭檔的機會高於蕭美琴，他也稱讚鄭麗君，日前幫賴到黨中央登記參選黨主席，對外發言得體，讓人印象深刻，「她條件並不輸給蕭美琴。」

陳水扁今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，他表示，賴清德還沒有「定於一尊」，整個提名過程也要尊重總統候選人的提名權，外人跟黨內也不應該有講話的餘地，當時他也不管外面的聲音，就是堅定提名呂秀蓮為副總統候選人。

陳水扁說，他提名呂秀蓮並不是因為民調，民調中呂秀蓮不是第一名，是第三名，民調前兩位都是男性，所以不是按照民調。總統候選人有很多綜合評估跟考量，現在言之過早，「我不認為美琴是第一人選。」

陳水扁說，鄭麗君的機會反而還高於蕭美琴，這次鄭麗君代表賴清德登記參選黨主席，對外講話很得體，讓許多人印象深刻。鄭麗君曾經是他任內最年輕的閣員，35歲就當青輔會主委，後來當文化部長也是最年輕，鄭麗君的條件並不輸給蕭美琴。

被問到蕭美琴被點名是否美方的影子？陳水扁說，不會啦，美國不會管到這邊去，不可能由美國去決定副手人選，美國沒有那麼「假會（台語）」。

陳水扁也說，外界說參選總統要去美國華府考試面試，莫名其妙，哪有這一條，這都是外界在講閒話，沒這種事情，「至少我兩次總統大選我都沒有去過。這些都不對，美國不會管這個，這完全是媒體在講閒話。」