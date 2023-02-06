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麥卡錫該不該訪台？ 黃珊珊：不需自己一頭熱

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市前副市長黃珊珊今天接受POP搶先爆廣播專訪。圖／引用直播
北市前副市長黃珊珊今天接受POP搶先爆廣播專訪。圖／引用直播

外傳美國眾議院新議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計畫今年春季訪台，但麥卡錫日前否認有此行程。北市前副市長黃珊珊今天接受媒體人康仁俊專訪說，「我們(台灣)真的不需要自己在這裡一頭熱，「現在已經不是台灣的問題，而是美國的利益怎麼看待這件事。」

黃珊珊今天接受POP搶先爆廣播專訪，提到麥卡錫來不來台灣？黃珊珊說，重點應該是美國對於中國的國策定好了沒？對美國來說，美國前總統川普的影響力還是很大，目前美國人對台灣比較友善，不過美國人是以美國利益為主，「我們還是要以我們的利益為主，台灣擁有特殊的地位，也有非常好的東西，好與不好，大國之間的博弈，小國要善用自己好的東西。」

主持人康仁俊表示，國內有人認為麥卡錫不應該來，黃珊珊回應說，「他們(美國)國策都還沒有定，我們真的不需要自己在這裡一頭熱，如果兩個布林肯，習近平都喬好了，最後你們台灣在那邊討論麥卡錫，有什麼意義？」「等他們都定好，不需要我們台灣在這裡一頭熱，現在已經不是對台灣的問題，要去觀察，而是美國的利益要怎麼去對待這件事。」

黃珊珊說，「大家忘記了嗎，常常談好後，台灣問題就暫緩，要看美國的國家利益，怎麼對待這件事」。美國很簡單，美國國會非常獨立，連國務院都不能影響他們，他想來他就會來，但美國人會以他們的國家利益為重，不是單獨的這個人要來或不要來，台灣的立場應該是對台灣所有有幫助的人來，不需特別去贊成或反對。他來不來，還是考量他自己的國家利益為主。

美國 麥卡錫 黃珊珊

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