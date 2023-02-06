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體育署長懸缺 立委籲修法放寬條件

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
無黨籍立委黃國書6日於記者會表示，2023年國際體育賽事多，更需要體育署協助，盼修改法規，調降任用體育署長的資格。（網路截圖）
無黨籍立委黃國書6日於記者會表示，2023年國際體育賽事多，更需要體育署協助，盼修改法規，調降任用體育署長的資格。（網路截圖）

新內閣全數就位，獨缺體育署長，至今懸缺逾523天！無黨籍立委黃國書6日於記者會表示，2023年國際體育賽事甚多，更需要體育署協助，盼修改法規，調降任用體育署長的資格。民進黨立委張廖萬堅呼籲，可修法將體育署長政為「政務任命」，廣納民間人才。

體育署前署長張少熙於2021年9月1日請辭後，懸缺由教育部常務次長林騰蛟暫代至今，仍未找到合適人選，是體育署組改以來首長懸缺最久紀錄。

今年體育賽事多

黃國書指出，2023年即將迎來成都世大運、杭州亞運、亞洲田徑錦標賽與女足世界盃等比賽，且2024年也將迎來巴黎奧運等重大國際體育賽事，但體育署長的懸缺不免讓外界質疑，未來體育選手的行政奧援是否足夠。

他說，因為疫情的影響，今年的國際體育賽事數量比以往要多，史上首度出現世大運、亞運同年舉辦，對於選手來說，時間上的調整與調度的難度都大為增加，更需要體育署謹慎安排。

放寬法規 廣納人才

黃國書指出，現行《教育部體育署組織法》第3條規定，「體育署長職務列簡任第十三職等至第十四職等，必要時得比照大學校長之資格聘任」，代表只能從常務文官或具校長遴選資格的學者中挑選人才，導致體育署長難尋，盼能修法放寬限制，才能有更多好人才可選擇。

張廖萬堅補充，體育署現今要發展運動產業、成立運科中心，業務越來越繁雜。他建議，體育署應該升格為體育部，讓體育部長的位階及權責能相符，或者儘速修法將體育署長政為「政務任命」，廣納民間人才。

藍籲由閣揆暫任

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖日前也指出，若現行體育署長資格太嚴格，或有意願的常任文官、具備大學校長聘任資格人選有限，導致選才不易，應儘速修正聘任資格。他強調，如持續無法聘任適合人選，建議不妨由行政院長陳建仁兼體育署長。

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體育 黃國書 巴黎奧運

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