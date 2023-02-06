普發六千 陳水扁呼籲陳建仁：要做就趕快 要讓人民有感

前總統陳水扁今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，他表示，他對陳建仁擔任行政院長給予最大的祝福，日前行政院院會邀請六都市長列席，他認為是很成功的起手式，不過相較於陳內閣被稱為「溫暖」，他更覺得應該讓人民「有感」，包括普發現金六千元，前院長蘇貞昌說四月，但陳如果一上任就說三月發，那就不一樣。

被問到「陳內閣」八成以上閣員都沒有換，是否舊瓶裝舊酒？陳水扁說，「我們要給他最大的祝福，負面的形容詞不必，希望他做好，不要讓蔡總統失望，他找了一位副手搭擋，相信陳鄭這樣的內閣，形象跟社會地位、學術地位，也沒有太大的負評。」

陳水扁說，很多人雞蛋裡挑骨頭是在所難免，而且第一次行政院會能夠讓六位直轄市市長參與，而且還有會後會，這個起手式就很成功，「我喜歡用有感這兩個字，而不是溫暖，陳院長的起手勢是好的，對他還是有期待，什麼都會發生，（民調）可能短短一下子就起來了」。

對於普發現金，陳水扁說，「如果是我，就阿莎力，事情要化繁為簡，不是化簡為繁，要讓大家趕快拿到六千」。他說，蘇貞昌說要四月發，如果陳院長一上任就說三月，感覺又不一樣，很多事情既然要做，要發就趕快，為什麼一定要把法案跟預算案分開送到立法院，不能一次送呢？審查一定是先審法案再審預算案，但可以一次送。就算有一個月協商冷凍期，也可以兩案變一案，而非一定要法案通過再編特別預算。

陳水扁說，過年發跟清明節發的感覺就不一樣，溫暖就是要有感。