快訊

「如果你不選，我來選！」 吳敦義揭星雲大師曾鼓勵他選主席往事

要打要快！三劑型都將屆效 日後恐打不到單價BNT疫苗

離奇案件！26歲男精神不濟、不吃飯 前往收驚突然「咬舌死亡」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體育署長懸缺523天選才受限 立委提修法改政務任命

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委張廖萬堅、無黨籍立委黃國書上午在立法院舉行「新內閣全數就位，獨缺體育署長」記者會。圖／黃國書國會辦公室提供
民進黨立委張廖萬堅、無黨籍立委黃國書上午在立法院舉行「新內閣全數就位，獨缺體育署長」記者會。圖／黃國書國會辦公室提供

民進黨立委張廖萬堅今天表示，教育部次長林騰蛟已經代理體育署長523天，體育署的業務越來越繁雜，代理雖能守成但難有突破，建議體育署應該升格為體育部，或者透過修法將體育署長改為政務任命，廣納民間人才，讓台灣體壇能夠有更好的發展。

體育署前任署長張少熙前年因東京奧運商務艙風波請辭，教育部常務次長林騰蛟暫代署長至今長達1年多，教育部長潘文忠去年曾經坦言，體育署長任用資格標準很高，徵詢過程確實有些適合人選，但是有年齡限制。

張廖萬堅、無黨籍立委黃國書上午在立法院舉行「新內閣全數就位，獨缺體育署長」記者會，張廖萬堅指出，過往體育署業務以培育選手、 推廣運動為主，但是當今還要發展運動產業、成立運科中心，業務越來越繁雜，代理雖然能守成，但是難有突破。

張廖萬堅說明，依照現行法規，體育署長僅能由常任文官、具大學校長資格的人擔任，選才受到限制，建議體育署升格為體育部，讓體育部長的位階及權責能相符，或者儘速修法將體育署長改為政務任命。

黃國書則表示，行政院日前公布新的內閣名單，各部會展現執政新局，但是仍然不見體育署長到任，令人覺得有點美中不足。2023年即將迎來成都世大運、杭州亞運、亞洲田徑錦標賽與女足世界盃等重大國際體育賽事，外界不免產生備戰量能是否充足、行政奧援是否足夠的疑慮。

黃國書說明，現行《教育部體育署組織法》第3條規定，體育署長職務列簡任第十三職等至第十四職等，必要時得比照大學校長之資格聘任，一般只能從從簡任第十二職等以上之常務文官，或具校長遴選資格之學者中挑選人才，選擇十分有限，外界也有不少的聲音希望放寬限制。

黃國書認為，現行法規設立體育署長人選的高門檻，導致林騰蛟已經代理署長將近1年半的時間，因此他們提出「教育部體育署組織法」修法草案，希望能夠透過資格鬆綁，協助尋覓適合的體育署長人才，確保政府能卯足全力，成為台灣體育好手堅強的後盾。

黃國書呼籲，國外曾經有任用社會企業家、退役的運動選手擔任體育正副首長的經驗，對於國家的體育進步產生不小的作用，除了當前的體育署長人才尋覓之外，期許新內閣同步進行修法，讓台灣一勞永逸解決體育署長時常懸缺的問題，為台灣體育政策鋪設更穩定的道路。

體育 教育部 黃國書

延伸閱讀

準公共教保員月薪僅3萬 立委籲加碼 教育部：準公共仍是私幼

獨／黨內初選對決黃國書？ 王義川：黨需要，他義無反顧

「向黨員報告」台中場 黃國書選不選立委成熱門話題

公車意外事故頻傳 蔡其昌：應打造友善行人城市

相關新聞

談務實台獨 陳水扁：我都講一邊一國還不是照樣成功？

副總統賴清德曾自稱是「務實的台獨工作者」，外界最近猜測美方態度。前總統陳水扁今天表示，對中共來說，華獨也是台獨，講中華民...

土耳其南部地震傷亡 總統府：我國捐20萬美元賑災

土耳其南部卡赫拉曼省（Kahramanmaraş）於2月6日清晨發生芮氏規模7.4級淺層地震，周邊鄰近省分均感受明顯搖晃...

談賴清德副手人選 陳水扁：鄭麗君條件不輸蕭美琴

駐美代表蕭美琴最近被點名未來可能與副總統賴清德搭檔參選正副總統。前總統陳水扁今天表示，他認為文化部前部長鄭麗君和賴搭檔的...

體育署長懸缺 立委籲修法放寬條件

新內閣全數就位，獨缺體育署長，至今懸缺逾523天！無黨籍立委黃國書6日於記者會表示，2023年國際體育賽事甚多，更需要體育署協助，盼修改法規，調降任用體育署長的資格。民進黨立委張廖萬堅呼籲，可修法將體育署長政為「政務任命」，廣納民間人才。

周五朝野協商 民眾黨主席柯文哲今率黨團拜會游錫堃

民眾黨主席柯文哲今下午兩點偕黨團拜會立院院長游錫堃，會前公開致詞並開放媒體提問。游錫堃表示，本周五上午十點將進行朝野協商...

普發六千 陳水扁呼籲陳建仁：要做就趕快 要讓人民有感

前總統陳水扁今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，他表示，他對陳建仁擔任行政院長給予最大的祝福，日前行政院院會邀請六都市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。