體育署長懸缺523天選才受限 立委提修法改政務任命

民進黨立委張廖萬堅今天表示，教育部次長林騰蛟已經代理體育署長523天，體育署的業務越來越繁雜，代理雖能守成但難有突破，建議體育署應該升格為體育部，或者透過修法將體育署長改為政務任命，廣納民間人才，讓台灣體壇能夠有更好的發展。

體育署前任署長張少熙前年因東京奧運商務艙風波請辭，教育部常務次長林騰蛟暫代署長至今長達1年多，教育部長潘文忠去年曾經坦言，體育署長任用資格標準很高，徵詢過程確實有些適合人選，但是有年齡限制。

張廖萬堅、無黨籍立委黃國書上午在立法院舉行「新內閣全數就位，獨缺體育署長」記者會，張廖萬堅指出，過往體育署業務以培育選手、 推廣運動為主，但是當今還要發展運動產業、成立運科中心，業務越來越繁雜，代理雖然能守成，但是難有突破。

張廖萬堅說明，依照現行法規，體育署長僅能由常任文官、具大學校長資格的人擔任，選才受到限制，建議體育署升格為體育部，讓體育部長的位階及權責能相符，或者儘速修法將體育署長改為政務任命。

黃國書則表示，行政院日前公布新的內閣名單，各部會展現執政新局，但是仍然不見體育署長到任，令人覺得有點美中不足。2023年即將迎來成都世大運、杭州亞運、亞洲田徑錦標賽與女足世界盃等重大國際體育賽事，外界不免產生備戰量能是否充足、行政奧援是否足夠的疑慮。

黃國書說明，現行《教育部體育署組織法》第3條規定，體育署長職務列簡任第十三職等至第十四職等，必要時得比照大學校長之資格聘任，一般只能從從簡任第十二職等以上之常務文官，或具校長遴選資格之學者中挑選人才，選擇十分有限，外界也有不少的聲音希望放寬限制。

黃國書認為，現行法規設立體育署長人選的高門檻，導致林騰蛟已經代理署長將近1年半的時間，因此他們提出「教育部體育署組織法」修法草案，希望能夠透過資格鬆綁，協助尋覓適合的體育署長人才，確保政府能卯足全力，成為台灣體育好手堅強的後盾。

黃國書呼籲，國外曾經有任用社會企業家、退役的運動選手擔任體育正副首長的經驗，對於國家的體育進步產生不小的作用，除了當前的體育署長人才尋覓之外，期許新內閣同步進行修法，讓台灣一勞永逸解決體育署長時常懸缺的問題，為台灣體育政策鋪設更穩定的道路。