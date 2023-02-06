遭秦慧珠批亂叫的小雞 徐巧芯：自己不是玻璃心

國民黨台北市議員徐巧芯表態爭取2024立委提名，挑戰現任立委費鴻泰，並強調兩人之間的戰力和年齡差距，同黨籍北市議員秦慧珠批評，講這些話沒水準，更說國民黨和輿論都被這些「喜歡吵鬧的小雞」牽著鼻子走。徐巧芯今表示，無論是批評或鼓勵她，都是秦慧珠的權利，畢竟她本身不是一個玻璃心的人。

秦慧珠4日在節目《3Q新台灣》中提到，她肯定徐巧芯的戰力，徐巧芯的表現也讓藍營拍手叫好，不過，秦慧珠認為徐巧芯不可以稱只有自己能選上，另一個候選人費鴻泰選不上，可以說自己有抱負要參選，但是不要講任何黨內同志說，「我選才選得上，他選就選不上，我有戰力他沒有戰力，我年輕他老了，然後他四年前騙我，他說要讓位給我，現在他食言而肥，所以我就跟他挑戰」，講這些話沒有營養、沒意義甚至沒水準。

秦慧珠也提到，朱立倫現在不講話是對的，因為朱要領導國民黨選戰主軸，而不要去呼應那些「喜歡亂叫的小雞」。

對此，徐巧芯表示，國民黨是一個開放多元的政黨，無論是批評或鼓勵她，都是秦慧珠的權利，她並不會特別覺得怎樣，畢竟她本身不是一個玻璃心的人。

徐巧芯表示，每個人的問政風格本來就不同，她認為強力監督民進黨，把弊端揭露，才是她的重點任務。至於初選，徐說，她有自己的選戰節奏，所以不會受到影響。