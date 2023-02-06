聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭秦慧珠批亂叫的小雞 徐巧芯：自己不是玻璃心
國民黨台北市議員徐巧芯表態爭取2024立委提名，挑戰現任立委費鴻泰，並強調兩人之間的戰力和年齡差距，同黨籍北市議員秦慧珠批評，講這些話沒水準，更說國民黨和輿論都被這些「喜歡吵鬧的小雞」牽著鼻子走。徐巧芯今表示，無論是批評或鼓勵她，都是秦慧珠的權利，畢竟她本身不是一個玻璃心的人。
秦慧珠4日在節目《3Q新台灣》中提到，她肯定徐巧芯的戰力，徐巧芯的表現也讓藍營拍手叫好，不過，秦慧珠認為徐巧芯不可以稱只有自己能選上，另一個候選人費鴻泰選不上，可以說自己有抱負要參選，但是不要講任何黨內同志說，「我選才選得上，他選就選不上，我有戰力他沒有戰力，我年輕他老了，然後他四年前騙我，他說要讓位給我，現在他食言而肥，所以我就跟他挑戰」，講這些話沒有營養、沒意義甚至沒水準。
秦慧珠也提到，朱立倫現在不講話是對的，因為朱要領導國民黨選戰主軸，而不要去呼應那些「喜歡亂叫的小雞」。
對此，徐巧芯表示，國民黨是一個開放多元的政黨，無論是批評或鼓勵她，都是秦慧珠的權利，她並不會特別覺得怎樣，畢竟她本身不是一個玻璃心的人。
徐巧芯表示，每個人的問政風格本來就不同，她認為強力監督民進黨，把弊端揭露，才是她的重點任務。至於初選，徐說，她有自己的選戰節奏，所以不會受到影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言