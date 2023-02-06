南投立委補選／林明溱挨批沒建設 今回擊又挨酸
民進黨南投立委參選人蔡培慧昨質疑對手林明溱，當立委、縣長任內沒建設，林明溱今回擊表示，他曾獲「優質立委」，要蔡培慧別造謠，更痛批綠營「全黨打一人」。蔡培慧陣營則反酸，林明溱也有黨政資源，更有龐大金流，不必裝可憐。
蔡培慧昨天質疑對手林明溱，當立委、縣長任內沒建設，今再批他，攤開過去從選立委到選縣長所提出的政見，直至縣長卸任，總是說的比做到多，當地方父母官卻老喊沒錢，更說不清他的財產來源，也說不清他想守住的這一席是為了誰？
針對蔡培慧連日砲火，林明溱今天反擊，他表示，他當立委任內爭取逾200億預算建設南投，其中建設國道3號南投、南雲交流道及高速公路20公里內免費等政策，更是全國人民有感的建設與福利，認真問政被公督盟評選為「優質立委」。
林明溱說，他的好表現有目共睹，對手卻假裝看不見，呼籲她「別再造謠欺負人」，更表示民進黨中央大軍進駐南投，側翼、網軍都開始動工，而對手陣營動用國家資源，「全黨打一人」抹黑攻擊，是綠營一貫的選舉作風，也汙辱南投人的智慧。
對於林明溱稱民進黨「全黨打一人」，蔡培慧競選辦公室反酸林明溱，他說「民進黨全黨打『一人』」，是忘了自己也有豐富黨政資源，還是把前天才來輔選的黨主席朱立倫當成「透明倫」？而林更擁龐大金流，能幫兒子買豪宅，不必裝可憐。
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