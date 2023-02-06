快訊

直播／較上周降26%！今增本土確診16,391例、境外249例 63人死亡

美國為何擊墜「間諜氣球」：陸方挑戰的「壓力測試」？

南投立委補選／林明溱挨批沒建設 今回擊又挨酸

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨南投立委參選人林明溱被對手蔡培慧質疑沒建設，他今回擊表示，他曾獲「優質立委」，要蔡培慧別造謠。圖／林明溱競選總部提供
國民黨南投立委參選人林明溱被對手蔡培慧質疑沒建設，他今回擊表示，他曾獲「優質立委」，要蔡培慧別造謠。圖／林明溱競選總部提供

民進黨南投立委參選人蔡培慧昨質疑對手林明溱，當立委、縣長任內沒建設，林明溱今回擊表示，他曾獲「優質立委」，要蔡培慧別造謠，更痛批綠營「全黨打一人」。蔡培慧陣營則反酸，林明溱也有黨政資源，更有龐大金流，不必裝可憐。

蔡培慧昨天質疑對手林明溱，當立委、縣長任內沒建設，今再批他，攤開過去從選立委到選縣長所提出的政見，直至縣長卸任，總是說的比做到多，當地方父母官卻老喊沒錢，更說不清他的財產來源，也說不清他想守住的這一席是為了誰？

針對蔡培慧連日砲火，林明溱今天反擊，他表示，他當立委任內爭取逾200億預算建設南投，其中建設國道3號南投、南雲交流道及高速公路20公里內免費等政策，更是全國人民有感的建設與福利，認真問政被公督盟評選為「優質立委」。

林明溱說，他的好表現有目共睹，對手卻假裝看不見，呼籲她「別再造謠欺負人」，更表示民進黨中央大軍進駐南投，側翼、網軍都開始動工，而對手陣營動用國家資源，「全黨打一人」抹黑攻擊，是綠營一貫的選舉作風，也汙辱南投人的智慧。

對於林明溱稱民進黨「全黨打一人」，蔡培慧競選辦公室反酸林明溱，他說「民進黨全黨打『一人』」，是忘了自己也有豐富黨政資源，還是把前天才來輔選的黨主席朱立倫當成「透明倫」？而林更擁龐大金流，能幫兒子買豪宅，不必裝可憐。

民進黨南投立委參選人蔡培慧連日痛批對手林明溱，當立委、縣長任內沒建設。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委參選人蔡培慧連日痛批對手林明溱，當立委、縣長任內沒建設。記者賴香珊／攝影

林明溱 蔡培慧 南投

延伸閱讀

影／賴清德南投輔選蔡培慧 扶轎踩街和民眾搏感情

民進黨主席賴清德南投參香 喊話鄉親「藍綠立委各1席」

南投立委補選勢在必得 朱立倫到彰化縣為林明溱拜票

段宜康指濫用公務車 林明溱：抹黑已成民進黨選舉伎倆

相關新聞

陳水扁：陳建仁受邀入黨就是要卡賴 賴清德未定於一尊

前總統陳水扁今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，他表示，行政院長陳建仁當初受邀入黨，絕對有政治意涵，一句白話講，就是要「...

曾馨瑩曬度假照 前綠委看出「郭台銘不會選總統」原因曝光

鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，日前在社群網站分享一家人到美國度假的照片，同時位於加州的超狂豪宅也曝光了。民進黨前立委謝欣霓認為，曾馨瑩罕見曬照的行為，也清楚表達出「郭台銘不會參選總統」的訊息。

秦慧珠批徐巧芯講話沒水準 國民黨被「吵鬧小雞」牽著鼻子走

國民黨台北市議員徐巧芯表態爭取2024立委提名，挑戰現任立委費鴻泰，並強調兩人之間的戰力和年齡差距。對此，同黨籍北市議員秦慧珠直言，國民黨和輿論都被這些「喜歡吵鬧的小雞」牽著鼻子走，喊話國民黨不可以被這樣定調。

南投立委補選／林明溱挨批沒建設 今回擊又挨酸

民進黨南投立委參選人蔡培慧昨質疑對手林明溱，當立委、縣長任內沒建設，林明溱今回擊表示，他曾獲「優質立委」，要蔡培慧別造謠...

國民黨年輕世代待舒適圈喊世代交替 先到艱困選區插旗搶灘吧

明年除了總統選舉，還有立委選舉，而立委選舉的重要性不亞於總統大選，能夠在國會過半的政黨，就算總統無法拿下，仍然具備足夠制衡執政黨的力道，陳水扁執政八年，「朝小野大」就是例子。過年期間，國民黨年輕世代見到去年地方選舉大勝，蠢蠢欲動，紛紛喊出立委要「世代交替」，這仗還沒打，自家人已經先開始架拐子。 世代交替是很重要的價值，也是保持政黨成長動能不可或缺的因素。喊這麼漂亮口號前，國民黨有幾個觀念必須先理清。...

谷阿莫表態角逐時力黨主席 王婉諭、邱顯智不排除跟進

時代力量即將舉行第4屆決策委員選舉，本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫也在參選名單之內，甚至不排除角逐時代力量黨主席，時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。