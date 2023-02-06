陳水扁：陳建仁受邀入黨就是要卡賴 賴清德未定於一尊

前總統陳水扁今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，他表示，行政院長陳建仁當初受邀入黨，絕對有政治意涵，一句白話講，就是要「卡賴」。他也說，他認為目前民進黨的總統候選人還沒有「定於一尊」，但副總統賴清德擔任民進黨主席不可能沒收初選，會開放大家自由登記，「最主要是差在時間點，他可能會提前（初選）」。

陳水扁今天說，為什麼陳建仁要接受入黨邀請，後來出任「小英之友會」的榮譽總會長，從這個地方就有跡可循，入黨絕對有政治意涵，絕對不是很單純。衛福部前部長陳時中競選台北市長，陳建仁也當競選主委，當然也有政治意涵，所以陳建仁在蔡英文總統心目中份量很重，相信蔡總統一定有很大的期待跟希望，「我們也不意外，中間當然有一些可能的變化。」

被問到所謂政治意涵是什麼？陳水扁說，當初陳建仁入黨就已經聞到那個味道，意思是「另有任用」，一句白話講，就是要「卡賴」。這個也無可厚非，「總統兼主席，當然有她的想法，基本的思維跟人事布局，沒有對跟錯。」

被問及未來民進黨總統初選是否不會是賴一個人參加？陳水扁說，有人說賴清德已經選上黨主席，是不是已經當然取得總統大選門票，但目前看來還沒有百分之百定於一尊，接下來一定會有所謂的黨內初選，賴清德不可能沒收初選，會開放大家自由登記，其實2000年與2004年都有開放大家自由登記，最主要是差在時間點，賴可能會提前（初選）。

主持人隨後問，如今蔡把陳建仁擺在閣揆位置，只有半年時間來得及嗎？陳水扁說，來不來得及是一回事，但相信目前還沒定於一尊，是否沒人挑戰還不確定，但初選時間可能會提前，不會拖到六、七月。