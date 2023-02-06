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谷阿莫表態角逐時力黨主席 王婉諭、邱顯智不排除跟進

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委邱顯智（左）、王婉諭（右）。記者葉信菉／攝影
時代力量立委邱顯智（左）、王婉諭（右）。記者葉信菉／攝影

時代力量即將舉行第4屆決策委員選舉，本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫也在參選名單之內，甚至不排除角逐時代力量黨主席，時代力量立委王婉諭今天表示，很多人願意為時代力量而努力，這是一件很好的事情，而自己也會積極爭取支持，希望有機會成為時代力量黨主席。

仲惟鼎昨天晚間透過影片說明，自己的從政之路就從選上時代力量決策委員、改變時代力量開始做起，「如果我連這些都做不到，或者是我選上了沒辦法做出改變，那我就滾吧」，因為如果讓黨員感受不到改變，就是等於沒有改變及失敗。

王婉諭上午在立法院受訪時說，谷阿莫的參選的確引起大家的討論，作為一個民主法治的政黨，非常歡迎每位黨員都行使資格來參選，谷阿莫也表達願意參選並爭取黨主席，他的微博跟滴站隨即遭到中國封鎖，「這就是兩岸之間的差異」。

王婉諭認為，台灣是一個民主自由的國家，言論自由絕對是每個國民的權益，谷阿莫只不過是參選時代力量的決策委員，隨後就遭到這樣的封禁，顯示在中國政府這樣的體制之下，中國人民沒有辦法享有言論自由，正好體現台灣的政治文化跟社會多元。

王婉諭強調，如果有很多人願意參選、為時代力量努力，甚至要爭取黨主席的位置，「我覺得都是好事」，尤其谷阿莫是一位比較年輕的黨員，顯示時代力量能夠吸引到更多有意願為黨效力的人。

有關時代力量前立委黃國昌未登記參選，王婉諭則說，每位黨員要如何決定他在黨內的位置及權益，這點都會完全尊重，畢竟時代力量是一個採取自由民主的法治政黨，況且黃國昌已經多次在直播節目表明，他對於參與政治、成為立委的意願比較低落，「我們當然尊重他的意願」。

時力立委邱顯智則表示，自己不排除會參選時代力量黨主席，因為2024年對時代力量來說是非常艱困、關鍵的一年，包括要面臨區域立委、不分區立委的選舉，甚至還會牽涉到總統大選的問題，而他個人將會投入新竹市的立委選戰，全力為黨拚戰這一席。

邱顯智也說，因為他有參與時代力量決策委員的選舉，所以未來不排除有任何的可能性，「責任的承擔本來就是要有，這是沒辦法、不應該迴避的」，目的就是希望時代力量繼續在台灣的社會成長茁壯。

有關仲惟鼎曾經涉及多起著作權爭議案件，王婉諭認為，願意參與政治、投身政治的人應該受到大家的檢視，谷阿莫應該把過去的爭議說明清楚，發生的過程也要有所交代，如果涉及司法就交由法院審理，這是每個公眾人物都要有的基本擔當跟責任。

時代力量 谷阿莫 王婉諭

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