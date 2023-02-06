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侯友宜遭爆扯韓國瑜後腿還力拱他選總統 朱立倫說話了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
雲林縣議長沈宗隆爆侯友宜扯2020韓國瑜選總統的後腿，還力拱朱立倫選總統，朱立倫今飛澎湖縣參加黨部新春團拜表示，總統大選應放下自我，以大局為重。圖／國民黨中央黨部提供
雲林縣議長沈宗隆爆侯友宜扯2020韓國瑜選總統的後腿，還力拱朱立倫選總統，朱立倫今飛澎湖縣參加黨部新春團拜表示，總統大選應放下自我，以大局為重。圖／國民黨中央黨部提供

雲林縣議長沈宗隆昨力拱國民黨主席朱立倫參選總統，還說新北市長侯友宜曾在2020年大選中扯當時總統候選人韓國瑜後腿。黨主席朱立倫今飛澎湖縣黨部新春團拜時，以一貫語調推崇侯是最強母雞，並強調目前以南投立委補選勝選為黨內共同目標，日後總統人選不能有自我考量，要以大局為重。

國民黨主席朱立倫今天上午前往澎湖縣黨部，參加新春團拜，會後接受媒體聯訪。

針對雲林縣議長沈宗隆昨開第一槍，拱他才是適合參選總統的國民黨人選，並批評新北市長侯友宜曾在2020年大選中扯當時總統候選人韓國瑜後腿，侯再南部的民調高聲浪，是民進黨灌水的一番勁爆言論，朱立倫回應與過往口吻雷同。

朱立倫回應指出，國民黨需要大家團結一致，無私無我，團結勝選；他並推崇侯市長是最強的母雞，也是最優秀的新北市長，大家一起努力。

朱立倫指出，這段時間，國民黨共同目標是南投立委補選，會全力以赴，之後再討論相關議題，但他說還是要強調一句話，「不能有任何自我的考量，一定要以大局為重，大家團隊共同努力，團結勝選」。

對於外界質疑在韓國瑜參選總統時，侯友宜沒站出來相挺，要如何修補這層關係？朱立倫表示，希望大家放下自我，無私無我的團結勝選，這段時間，共同努力讓南投補選勝選，之後全黨團結一致討論，包括立委及總統人選。

雲林縣議長沈宗隆爆侯友宜扯2020韓國瑜選總統的後腿，還力拱朱立倫選總統，朱立倫今在澎湖表示，目前以打贏南投立委補選勝選為目標，總統大選應放下自我，以大局為重。圖／國民黨中央黨部提供
雲林縣議長沈宗隆爆侯友宜扯2020韓國瑜選總統的後腿，還力拱朱立倫選總統，朱立倫今在澎湖表示，目前以打贏南投立委補選勝選為目標，總統大選應放下自我，以大局為重。圖／國民黨中央黨部提供

朱立倫 韓國瑜

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