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美援烏克蘭 國會議員稱划算...黃珊珊嘆：台灣要自立自強

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市前副市長黃珊珊今天中午接受媒體人康仁俊專訪。圖／引用直播
北市前副市長黃珊珊今天中午接受媒體人康仁俊專訪。圖／引用直播

台北市前副市長黃珊珊的下一步備受關注，今天中午接受媒體人康仁俊專訪，她提到，這次到美國度假，發現「台灣真的要莊敬自強」，因為這次去美國剛好遇到烏克蘭總統澤倫斯基去國會演講，美國整個國家氛圍，有國會議員要通過一筆錢援助烏克蘭，竟大剌剌直接說，「你看，這樣真的很划算，因為我們這樣就可以用幾十億元美金，就將俄羅斯困在烏克蘭戰場」。

黃珊珊說，這就是美國的國家利益，對他們來說，不用出美國大兵，也不用耗費自己的子弟，就可以讓俄羅斯垮在那邊。

黃珊珊提到，她當時聽在美國有這樣的說法「心裡一驚」，「我們真的要自立自強」，過去在選舉時，比較少關注國際新聞，這次走出去眼界一開，發現全球更多產業變革很可怕、很快速，還有淨零碳排準備好了沒？我們的行政院長終於簽下第一分淨零碳排預算的公文，「OMG，這已經很慢了」。

目前尚未表態下一步的黃珊珊，今天接受專訪時也透露，她最近出國是為了忙出第三本書，方向是從政這個久的過程對未來的一些看法，「不是再去為了坐什麼樣位置？」而是為了這個城市，為了下一代。

黃珊珊提到，她這次到美國度假，現在世界各種狀況都蠻嚴峻，她的第三本書將談到「我們的未來，我們怎麼去面對」，「因為我是全世界最自由的人，過去有框架，你們都停在這裡，我就往前走。」

黃珊珊也提到，她2月12日將到高雄辦簽書會，為何選高雄？黃珊珊說，因她是高雄小孩，那是她成長的地方，再來是3月分會在台中即台南；至於今年2月25日將再挑戰騎自行車，這次她的目標會騎到台南，她也發下豪語，表示60歲要橫渡日月潭，「每一年有目標，身體才會愈來愈健康，目標要進階」。

美國 黃珊珊 烏克蘭

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