林聰賢退、江聰淵進 新潮流1人參選宜蘭立委3派系競爭

農曆年後進入立委選戰布局，宜蘭縣1席區域立委，民進黨陸續有人表態參選，原本在過年前表示有機會勇敢承擔的農委會前主委林聰賢，今天受訪表示，因個人生涯規畫，與家人討論後決定不參與立委選舉；至於江聰淵轉趨積極布局，最近幾天將宣布投入選戰，新潮流系由江聰淵出馬角逐。

林聰賢與江聰淵都屬於新潮流派系，至於現任立委陳歐珀、小英之友會的縣黨部前主委黃建財兩人也都表態參選，陳、黃分屬正國會及英派，預計民進黨宜蘭縣立委黨內初選，呈現新潮流，正國會與英派的3派系之爭。

目前擔任中央畜產會董事長的林聰賢曾在年前受訪表示，民進黨低迷氣氛下，如果適合扮演哪個角色，他會「勇敢承擔」；但過年期間，他與支持者及家人討論後認為，自己從政服務鄉親已經有很長的時間，服務有很多種方式，他會持續做，但基於個人規畫且家人不同意，他決定不投入立委選舉。

與林聰賢同屬新潮流派系的江聰淵，雖然去年底參選縣長失利，但最近感受到基層鄉親民眾熱情，且勸進他參選的人很多，正積極籌備參選，最近就會對外宣布動向。

對此，立委陳歐珀表示，參選是每個人權利，他予以尊重，並希望在公平、競爭下，爭取選民認同。

陳歐珀說，他是現任立委，基於對鄉親承諾與爭取建設延續性，他責無旁貸必須爭取參選立委，未來5年是宜蘭建設高峰期，預計會有5千億元的重大建設動工案，且交通部針對高鐵延伸宜蘭、鐵路高架、國5延伸及蘇花安等建設，應該會在2026年動工，他一直持續關注追蹤這些重大建設，盼促成早日實現。