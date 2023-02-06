行程減少為避風頭、布局2024？ 侯友宜：沒少 連偏鄉都在跑

新北市長侯友宜被外界認為近日行程有減少，是因對2024總統大選遲遲不表態，導致黨內出現不滿聲音，因此要「避風頭」，對此侯表示，這段時間行程不但沒有減少，反而到偏鄉關心；至於是否與立法院前院長王金平聯絡，他說這段時間都在為市政努力，這才是他該做的事情。

新北市長侯友宜今赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練後接受媒體聯訪時回應，他的市政行程不但沒有減少，反而是在內部開會及很多行程之外，還到偏鄉以及都會區關心，有需要的他都全力以赴。

侯友宜補充，最主要的是他是市長，所以像昨天看起來他沒有公開行程，但其實他有到基隆，也到瑞芳，甚至到坪林去了解一些事，所以很多事情大家還是要扮演好自己的角色，好好的把事情做好。