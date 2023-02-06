2020扯韓國瑜後腿？ 侯友宜：行政首長最關心以民為主
雲林縣議長沈宗隆昨力拱國民黨主席朱立倫參選總統，還說新北市長侯友宜曾在2020年大選中扯當時總統候選人韓國瑜後腿。侯回應，行政首長最關心的是以民為主，關心人民大小事、好好打拚；至於有關朱參選，侯則說，每個人有每個人的角色，他現在是新北市長，就是要為新北全力以赴。
國民黨雲林縣黨部昨新春團拜，沈宗隆開出新年第一槍，當著朱立倫的面力挺朱參選總統。他認為朱學經歷俱佳，且在國民黨最艱難的時候勇於承擔責任，能力、氣魄都值得肯定，是很適當的總統候選人。沈還說侯友宜的高聲量是綠營拱出來的，且侯在南部沒有選票；侯在2020年時還扯韓國瑜後腿，侯參選對國民黨內部來說很矛盾。
新北市長侯友宜今赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練後接受媒體聯訪時表示，每一個行政首長最關心的是以民為主，不分你我、不分族群、更不分黨派，大家好好關心人民的大小事，好好打拚，這才是最重要的一件事。
另外，有關沈宗隆認為朱立倫是2024年最適合人選，侯友宜回應，每一個人有每一個人的角色，他現在的角色是新北市長，市長要全力以赴，畢竟新北市就像台灣的縮影，幅員遼闊且有城鄉的差距，市府如何做好每件事情，這才是他現在全力做的，而更重要的是，也要讓外界看到新北市能夠有長足的進步，讓新北市2030願景可以如期來完成。
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