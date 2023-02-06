快訊

帶球嫁醫師卻公主夢碎！她怒列鐵公雞3極省行為 男方回應了

台灣成駭客天堂！5個月4起資安事件問題在哪？

義務役來了 志願役招募未達標要罰 新訓恐不敢操太凶？

2020扯韓國瑜後腿？ 侯友宜：行政首長最關心以民為主

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

雲林縣議長沈宗隆昨力拱國民黨主席朱立倫參選總統，還說新北市長侯友宜曾在2020年大選中扯當時總統候選人韓國瑜後腿。侯回應，行政首長最關心的是以民為主，關心人民大小事、好好打拚；至於有關朱參選，侯則說，每個人有每個人的角色，他現在是新北市長，就是要為新北全力以赴。

國民黨雲林縣黨部昨新春團拜，沈宗隆開出新年第一槍，當著朱立倫的面力挺朱參選總統。他認為朱學經歷俱佳，且在國民黨最艱難的時候勇於承擔責任，能力、氣魄都值得肯定，是很適當的總統候選人。沈還說侯友宜的高聲量是綠營拱出來的，且侯在南部沒有選票；侯在2020年時還扯韓國瑜後腿，侯參選對國民黨內部來說很矛盾。

新北市長侯友宜今赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練後接受媒體聯訪時表示，每一個行政首長最關心的是以民為主，不分你我、不分族群、更不分黨派，大家好好關心人民的大小事，好好打拚，這才是最重要的一件事。

另外，有關沈宗隆認為朱立倫是2024年最適合人選，侯友宜回應，每一個人有每一個人的角色，他現在的角色是新北市長，市長要全力以赴，畢竟新北市就像台灣的縮影，幅員遼闊且有城鄉的差距，市府如何做好每件事情，這才是他現在全力做的，而更重要的是，也要讓外界看到新北市能夠有長足的進步，讓新北市2030願景可以如期來完成。

新北市長侯友宜今赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練。記者李成蔭／攝影

侯友宜 國民黨

延伸閱讀

雲林議長嗆在南部沒選票 侯友宜回應「謝謝大家」

發文弔星雲大師 韓國瑜：世界上有3種人值得敬仰

指民進黨幫侯友宜「灌聲量」...雲林議長挺朱立倫選總統 本人反應曝光

侯友宜有選總統的「勢」？ 王金平這樣回答

相關新聞

2020扯韓國瑜後腿？ 侯友宜：行政首長最關心以民為主

雲林縣議長沈宗隆昨力拱國民黨主席朱立倫參選總統，還說新北市長侯友宜曾在2020年大選中扯當時總統候選人韓國瑜後腿。侯回應...

曾馨瑩曬度假照 前綠委看出「郭台銘不會選總統」原因曝光

鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，日前在社群網站分享一家人到美國度假的照片，同時位於加州的超狂豪宅也曝光了。民進黨前立委謝欣霓認為，曾馨瑩罕見曬照的行為，也清楚表達出「郭台銘不會參選總統」的訊息。

秦慧珠批徐巧芯講話沒水準 國民黨被「吵鬧小雞」牽著鼻子走

國民黨台北市議員徐巧芯表態爭取2024立委提名，挑戰現任立委費鴻泰，並強調兩人之間的戰力和年齡差距。對此，同黨籍北市議員秦慧珠直言，國民黨和輿論都被這些「喜歡吵鬧的小雞」牽著鼻子走，喊話國民黨不可以被這樣定調。

傳藍港湖禮讓？黃珊珊：空有放話 營造大格局假象

台北市前副市長黃珊珊下一步？引發各界持續關注，近期傳出藍營有意禮讓黃珊珊選港湖立委的傳聞，已表態爭取港湖黨內初選的現任國...

雲林議長嗆在南部沒選票 侯友宜回應「謝謝大家」

新北市長侯友宜昨遭雲林縣議長沈宗隆指高聲量是綠營拱出來的，且侯在南部沒有選票。侯回應，他最在意的是新北大小事，像今天關心...

民進黨團：中國對台野心不只氣球 國民黨不要說三道四

美國軍機昨天在美東海域擊落中國偵察氣球，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，中國對台灣的野心、侵略絕對不是只有氣球而已，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。