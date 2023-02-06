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傳藍港湖禮讓？黃珊珊：空有放話 營造大格局假象

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
面對2024立委選戰，國民黨內傳出台北市港湖選區不排除禮讓在此經營許久的黃珊珊參選。圖／聯合報系資料照片
面對2024立委選戰，國民黨內傳出台北市港湖選區不排除禮讓在此經營許久的黃珊珊參選。圖／聯合報系資料照片

台北市前副市長黃珊珊下一步？引發各界持續關注，近期傳出藍營有意禮讓黃珊珊選港湖立委的傳聞，已表態爭取港湖黨內初選的現任國民黨議員游淑慧日前則在臉書說「合作就要兩相得利，別做賠本生意，別一廂情願」。黃珊珊今又在臉書貼文說，放話文化成為台灣政治的主流？

黃珊珊今天在臉書提到，一種(放話)是表面說要合作，不斷表示要合作，但卻又放縱身邊各路人馬對其罵得一文不值，最後再說是對方不願意合作所以破局，「實則是，從頭到尾都沒有誠意，空有放話，營造大格局假象」。

黃珊珊今天提到，政治環境中常有放話行為，常見於競爭激烈的選舉當中，初選之前，同黨之間常以當仁不讓之美名，率先於黨內放話要世代交替或捨我其誰而明爭暗鬥。

黃說，有的為了上位，不惜刀刀見骨，互揭瘡疤，失去做人的厚道和格調，等到大局底定，再配合喊一個「團結」口號，展現貌合神離、彷彿盡釋前嫌，實則口蜜腹劍的表象，假裝大家都沒有記憶，出口傷人的時候不顧道義，事後又稱兄道弟，黃說「我常常想，公眾人物應該要有什麼樣的道德標準？」

黃珊珊又提到，還有另外一種是表面說要合作，不斷表示要合作，但卻又放縱身邊各路人馬對其罵得一文不值，最後再說是對方不願意合作所以破局，實則是，從頭到尾都沒有誠意，空有放話，營造大格局假象。

黃珊珊說，這些戲碼，上到總統，下到里長的選舉，都在重複上演，幾十年來，大家也麻木為常，殊不知，這些都一再侵蝕台灣人道德標準的行為，以及危害正直誠信的文化，對這些黨派和政治人物而言，成為掩飾權謀心計的空談。

黃珊珊表示，政治本來簡單，政治人物更應堅守誠信，作為人民的標竿，但是，為了個人權謀，濫用公眾人物的言論影響力，恣意放話、試圖誤導風向，不惜失去厚道、與事實悖離，好在人民自有獨立判斷，有心人的詭計遲早要被看穿，台灣政治才會有清明的機會。

黃珊珊

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