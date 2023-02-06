雲林議長嗆在南部沒選票 侯友宜回應「謝謝大家」
新北市長侯友宜昨遭雲林縣議長沈宗隆指高聲量是綠營拱出來的，且侯在南部沒有選票。侯回應，他最在意的是新北大小事，像今天關心巴士安全教育，未來新北還有很多重要建設及串起北台共好等，才是目前積極該努力的事情。
國民黨雲林縣黨部昨新春團拜，沈宗隆開出新年第一槍，當著主席朱立倫的面力挺朱參選總統。他解釋，侯友宜聲量雖高，但那是民進黨在灌聲量，所以不能因此認為侯民調高、會當選，國民黨應以高雄市前市長韓國瑜的經歷作為前車之鑑，看清侯在南部沒有選票和資源，國民黨必須團結，已經沒有分裂的本錢。
侯友宜今赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練後接受媒體聯訪時回應「謝謝大家」，他現在最在意的是新北市的大小事，像今天關心公車和復康巴士的安全教育，新北市還有很重要跟北台灣一起串起共好，去推動眾多重大建設，這才是他現在積極努力該做的事情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言