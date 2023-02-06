雲林議長嗆在南部沒選票 侯友宜回應「謝謝大家」

新北市長侯友宜昨遭雲林縣議長沈宗隆指高聲量是綠營拱出來的，且侯在南部沒有選票。侯回應，他最在意的是新北大小事，像今天關心巴士安全教育，未來新北還有很多重要建設及串起北台共好等，才是目前積極該努力的事情。

國民黨雲林縣黨部昨新春團拜，沈宗隆開出新年第一槍，當著主席朱立倫的面力挺朱參選總統。他解釋，侯友宜聲量雖高，但那是民進黨在灌聲量，所以不能因此認為侯民調高、會當選，國民黨應以高雄市前市長韓國瑜的經歷作為前車之鑑，看清侯在南部沒有選票和資源，國民黨必須團結，已經沒有分裂的本錢。