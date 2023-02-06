民進黨團：中國對台野心不只氣球 國民黨不要說三道四

美國軍機昨天在美東海域擊落中國偵察氣球，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，中國對台灣的野心、侵略絕對不是只有氣球而已，他們利用假訊息、佈建的情治系統，以及飛彈、戰鬥機跟實質武力對台灣進行長期的威脅，請國民黨不要藉機說三道四、講風涼話。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，民進黨團副幹事長洪申翰指出，中國的間諜氣球在美國上空被發現，進而在國際上引起軒然大波，甚至引起各國的撻伐，因為這是侵犯其他國家主權的行為。

洪申翰批評，對於中國的間諜氣球事件，國民黨沒有表達明確的態度，居然還要在這個時機點上訪陸，甚至還有可能、不排除會見到政治局常委王滬寧，尤其他已經被賦予要建構新的統戰方案，確實讓人很擔憂。

洪申翰質疑，美國國務卿布林肯因為間諜氣球事件延後出訪，國民黨副主席夏立言卻要在這個時候跟中方互動，甚至是被統戰，難道這就是國民黨主席朱立倫所說的親美，國際上會怎麼解讀這樣的會面。

鄭運鵬表示，中國的氣球可以飛到美國的領海、領土跟領空，但是中國對全世界的野心跟擴張不是吹氣球，「他們是真的可以放汽球」，而且對台灣還不只是氣球，而是用戰鬥機、軍艦甚至飛彈很實質地威脅台灣，全世界都看在眼裡。

鄭運鵬說，中國用放氣球的方式試探美國，台灣卻有統派人士、國民黨認為不要利用這個事件，甚至認為這是台灣跟中國友好的契機，這對台灣來說是很大的污辱，就台灣的國際地位、國際對台灣的尊重及國際主權來說，都是很大的錯誤訊號。

鄭運鵬也說，全世界都應該站在台灣這一邊，請國民黨不要藉機說三道四、講風涼話，台灣在國家利益跟美國的立場一致，「如果今天中國有氣象氣球，不管任何原因飄到台灣的領空，我也會主張應該要打下來」，這絕對不是挑釁的訊息，而是本來就不應該進來。

鄭運鵬呼籲，站在台灣的國家主權與尊嚴，以及捍衛台灣的民主體制、經濟發展與生活方式的立場，不分朝野、大家都應該要一致，而不是把氣球事件拿來當作台灣被統戰的訊息，進而帶給全世界錯誤的資訊。