快訊

帶球嫁醫師卻公主夢碎！她怒列鐵公雞3極省行為 男方回應了

台灣成駭客天堂！5個月4起資安事件問題在哪？

義務役來了 志願役招募未達標要罰 新訓恐不敢操太凶？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨團：中國對台野心不只氣球 國民黨不要說三道四

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國空軍4日擊落中國間諜氣球，氣球被擊落後出現破洞往下墜落。路透
美國空軍4日擊落中國間諜氣球，氣球被擊落後出現破洞往下墜落。路透

美國軍機昨天在美東海域擊落中國偵察氣球，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，中國對台灣的野心、侵略絕對不是只有氣球而已，他們利用假訊息、佈建的情治系統，以及飛彈、戰鬥機跟實質武力對台灣進行長期的威脅，請國民黨不要藉機說三道四、講風涼話。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，民進黨團副幹事長洪申翰指出，中國的間諜氣球在美國上空被發現，進而在國際上引起軒然大波，甚至引起各國的撻伐，因為這是侵犯其他國家主權的行為。

洪申翰批評，對於中國的間諜氣球事件，國民黨沒有表達明確的態度，居然還要在這個時機點上訪陸，甚至還有可能、不排除會見到政治局常委王滬寧，尤其他已經被賦予要建構新的統戰方案，確實讓人很擔憂。

洪申翰質疑，美國國務卿布林肯因為間諜氣球事件延後出訪，國民黨副主席夏立言卻要在這個時候跟中方互動，甚至是被統戰，難道這就是國民黨主席朱立倫所說的親美，國際上會怎麼解讀這樣的會面。

鄭運鵬表示，中國的氣球可以飛到美國的領海、領土跟領空，但是中國對全世界的野心跟擴張不是吹氣球，「他們是真的可以放汽球」，而且對台灣還不只是氣球，而是用戰鬥機、軍艦甚至飛彈很實質地威脅台灣，全世界都看在眼裡。

鄭運鵬說，中國用放氣球的方式試探美國，台灣卻有統派人士、國民黨認為不要利用這個事件，甚至認為這是台灣跟中國友好的契機，這對台灣來說是很大的污辱，就台灣的國際地位、國際對台灣的尊重及國際主權來說，都是很大的錯誤訊號。

鄭運鵬也說，全世界都應該站在台灣這一邊，請國民黨不要藉機說三道四、講風涼話，台灣在國家利益跟美國的立場一致，「如果今天中國有氣象氣球，不管任何原因飄到台灣的領空，我也會主張應該要打下來」，這絕對不是挑釁的訊息，而是本來就不應該進來。

鄭運鵬呼籲，站在台灣的國家主權與尊嚴，以及捍衛台灣的民主體制、經濟發展與生活方式的立場，不分朝野、大家都應該要一致，而不是把氣球事件拿來當作台灣被統戰的訊息，進而帶給全世界錯誤的資訊。

美國 國民黨 間諜氣球

延伸閱讀

安博盒子負責人侵權遭起訴 綠委嘆網路管理有立法困難

挑戰鄭運鵬？ 牛煦庭擬參選立委「這天前」公布決定

新內閣佈局底定 鄭運鵬期許成為2024政策綱領

蘇貞昌去留受關注 鄭運鵬：馬上換人不是負責任決策

相關新聞

曾馨瑩曬度假照 前綠委看出「郭台銘不會選總統」原因曝光

鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，日前在社群網站分享一家人到美國度假的照片，同時位於加州的超狂豪宅也曝光了。民進黨前立委謝欣霓認為，曾馨瑩罕見曬照的行為，也清楚表達出「郭台銘不會參選總統」的訊息。

秦慧珠批徐巧芯講話沒水準 國民黨被「吵鬧小雞」牽著鼻子走

國民黨台北市議員徐巧芯表態爭取2024立委提名，挑戰現任立委費鴻泰，並強調兩人之間的戰力和年齡差距。對此，同黨籍北市議員秦慧珠直言，國民黨和輿論都被這些「喜歡吵鬧的小雞」牽著鼻子走，喊話國民黨不可以被這樣定調。

傳藍港湖禮讓？黃珊珊：空有放話 營造大格局假象

台北市前副市長黃珊珊下一步？引發各界持續關注，近期傳出藍營有意禮讓黃珊珊選港湖立委的傳聞，已表態爭取港湖黨內初選的現任國...

下午有高層弔唁星雲大師 陳其邁行程緊急取消

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師昨天下午安詳離世，高雄市長陳其邁今天上午也趕往佛光山弔唁，市府考量下午「可能有台...

雲林議長嗆在南部沒選票 侯友宜回應「謝謝大家」

新北市長侯友宜昨遭雲林縣議長沈宗隆指高聲量是綠營拱出來的，且侯在南部沒有選票。侯回應，他最在意的是新北大小事，像今天關心...

民進黨團：中國對台野心不只氣球 國民黨不要說三道四

美國軍機昨天在美東海域擊落中國偵察氣球，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，中國對台灣的野心、侵略絕對不是只有氣球而已，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。