感受到鄉親熱情 江聰淵規畫參選立委近日宣布

宜蘭市前市長江聰淵雖然在去年底參選縣長失敗，但他最近下鄉走訪時，感受到鄉親民眾對他的熱情，勸進他參選立委的人也很多；經過審慎評估後，江聰淵參選立委的態度轉趨積極，正朝向參選的方向規畫，最近就會正式對外宣布。

據了解，江聰淵團隊今天召開籌備會議，競選看板也在設計中，下個月先投入黨內初選。由於民進黨內尚有立委陳歐珀及縣黨部前主委黃建財等人表態參選，江聰淵認為，就民主機制的角度來看，「多一個人可以讓大家選擇，這樣更好」。

江聰淵去年參選縣長雖然失敗，但整個競選團隊並沒有解散，臉書及LINE群組的貼文也都持續著，粉專首頁更寫著「穩固步伐、重新出發」，透露著參選立委的氛圍。

江聰淵近來雖未刻意安排行程，但邀請他前往參與出席的社團活動頗多，他通常提早到場致意。

江聰淵說，他受邀前往參加是感謝支持者在競選期間給予的幫忙協助，但同時也感受到民眾對他的熱情，當下甚至有人爭相與他合影拍照及鼓掌， 「真的讓我讓嚇了一跳」，這些熱度還在，而私下勸進他參選的好友也非常多。幕僚團隊經過討論後，目前一切運作都朝向參選的方向走，最近幾天就會對外公布。