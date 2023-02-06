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秦慧珠批徐巧芯講話沒水準 國民黨被「吵鬧小雞」牽著鼻子走

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員秦慧珠。 圖／聯合報系資料照片
台北市議員秦慧珠。 圖／聯合報系資料照片

國民黨台北市議員徐巧芯表態爭取2024立委提名，挑戰現任立委費鴻泰，並強調兩人之間的戰力和年齡差距。對此，同黨籍北市議員秦慧珠直言，國民黨和輿論都被這些「喜歡吵鬧的小雞」牽著鼻子走，喊話國民黨不可以被這樣定調。

秦慧珠昨（4）日在節目《3Q新台灣》中提到，她肯定徐巧芯的戰力，徐巧芯的表現也讓藍營拍手叫好，否則怎麼會網路人氣那麼高？徐巧芯在選區以第一名當選，就連民進黨都選不過她，再加上網路支持度高、網路聲量大、選票很多，有意願更上層樓參加立委黨內初選，「她要背負落跑罵名參選立委，大家都尊重」。

不過，秦慧珠認為徐巧芯不可以稱只有自己能選上，另一個候選人費鴻泰選不上，可以說自己有抱負要參選，但是不要講任何黨內同志說，「我選才選得上，他選就選不上，我有戰力他沒有戰力，我年輕他老了，然後他四年前騙我，他說要讓位給我，現在他食言而肥，所以我就跟他挑戰」，講這些話沒有營養、沒意義甚至沒水準。

台北市議員徐巧芯。 圖／聯合報系資料照片
台北市議員徐巧芯。 圖／聯合報系資料照片

秦慧珠提到國民黨台北市議員張斯綱和游淑慧，兩人的選區沒有國民黨籍立委，所以現在剛好有空缺，「他們在臉書宣布競選都ok，世代交替也好、參選也好，我都贊成，全台灣這麼多選區，國民黨才30幾個立委，大概可以容納幾10個新人出來，但是不要用鬥爭的方式去對待前輩」。

除此之外，秦慧珠透露朱立倫現在不講話是對的，因為他要領導國民黨選戰主軸，而不要去呼應那些「喜歡亂叫的小雞」。秦慧珠強調朱立倫要定調2024總統和立委提名，不要被牽著鼻子走，被那些喜歡吵的小朋友打亂格調，這些年輕朋友只要罵朱立倫、罵黨中央，隔天就會有新聞，但這對國民黨是有傷害的。

秦慧珠表示，資深媒體人黃暐瀚曾提到，台北市至少6個市議員落跑去選立委，再加上新北市長侯友宜可能挑戰總統，國民黨就成為全台最大的「落跑黨」。秦慧珠假設2024大選主軸被定調為國民黨是最大的落跑政黨，「那還要選嗎？」最後，秦慧珠喊話國民黨不可以被這樣定調，不可以讓這些亂吵、搶位子、落跑的人領導風向。

國民黨 秦慧珠 徐巧芯 費鴻泰

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