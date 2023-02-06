去年選前無緣見面 柯志恩感念星雲大師辦學精神

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師昨下午安詳離世，享耆壽97歲，昨深夜消息傳出後不少政治人物陸續發文悼念。國民黨智庫執行長柯志恩也發文哀悼，雖去年9月到佛光山無緣見到星雲大師，但大師畢生的辦學精神、教育理念都用心至極，令人感佩。

柯志恩去年代表國民黨參選高雄市長，選前曾到佛光山拜會，但未見到星雲大師。柯志恩說，去年9月到佛光山禮佛，也向師父請益，雖無緣與星雲大師相見，仍與佛光山結緣於教育，也與心保住持、慈容法師暢談星雲大師的辦學、教育理念。

柯志恩表示，星雲大師提倡「人間佛教」理念，透過教育讓佛法普及，把善的力量傳播出去。在海內外創辦16所佛學院、4所社會大學和多所中小學，用心至極令人感佩。