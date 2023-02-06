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去年選前無緣見面 柯志恩感念星雲大師辦學精神

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨智庫執行長柯志恩（中）去年代表國民黨參選高雄市長，選前也親自拜會佛光山。圖／翻攝自柯志恩臉書
國民黨智庫執行長柯志恩（中）去年代表國民黨參選高雄市長，選前也親自拜會佛光山。圖／翻攝自柯志恩臉書

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師昨下午安詳離世，享耆壽97歲，昨深夜消息傳出後不少政治人物陸續發文悼念。國民黨智庫執行長柯志恩也發文哀悼，雖去年9月到佛光山無緣見到星雲大師，但大師畢生的辦學精神、教育理念都用心至極，令人感佩。

柯志恩去年代表國民黨參選高雄市長，選前曾到佛光山拜會，但未見到星雲大師。柯志恩說，去年9月到佛光山禮佛，也向師父請益，雖無緣與星雲大師相見，仍與佛光山結緣於教育，也與心保住持、慈容法師暢談星雲大師的辦學、教育理念。

柯志恩表示，星雲大師提倡「人間佛教」理念，透過教育讓佛法普及，把善的力量傳播出去。在海內外創辦16所佛學院、4所社會大學和多所中小學，用心至極令人感佩。

柯志恩也感念，雖星雲大師晚年與病魔抗爭，但仍以「笑看生死」態度教化、開導眾生，這正是「人的一生活的歲數多少不重要，重要的是你留下的生命意義」的實踐。祈願星雲大師乘願再來、廣度有情。

國民黨智庫執行長柯志恩（左）去年代表國民黨參選高雄市長，選前也親自拜會佛光山。圖／翻攝自柯志恩臉書
國民黨智庫執行長柯志恩（左）去年代表國民黨參選高雄市長，選前也親自拜會佛光山。圖／翻攝自柯志恩臉書

星雲法師

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