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AIT處長孫曉雅拜會 蔣萬安：要吸引國際企業到台北投資

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
美國在台協會處長孫曉雅上周到北市府訪會台北市長蔣萬安。圖／引用自蔣萬安臉書
美國在台協會處長孫曉雅上周到北市府訪會台北市長蔣萬安。圖／引用自蔣萬安臉書

美國在台協會處長孫曉雅上周到北市府訪會台北市長蔣萬安，也是蔣就任市長後會見的第一位駐華使節。蔣萬安今天在臉書表示，台北市有59個姐妹市，其中就有12個是美國城市，則見雙方關係之深厚、合作之廣泛、友誼之堅實。

蔣萬安也透露，他與孫曉雅談到對加深雙邊經貿合作的共同期盼，也討論了吸引國際企業在台北投資、新創企業在台北生根的方略。上任之前，已經大聲告訴大家，要讓世界走進台北，也要讓台北出現在世界的行事曆。以城市的發展為軸線，以台北的人才為優勢，要讓所有國際城市看見台北的美、台北的好，讓台北成為一個真正國際化的世界級都會。

蔣萬安今天上午出席北市公私立中等學校校長會議，也透露他與孫曉雅見面過程交換非常多意見，包括科技、新創、經貿、投資、人才交流強化等，他要讓台北市重新成為國際一流大都會，這個部分美國絕對會是扮演相當關鍵角色。

蔣也提到，今天晚上，他也會出席台灣燈會來訪國際城市市長的酒會；今年三月，台北市也將舉辦國際智慧城市峰會論壇，歡迎國際友人到到台北市，交換意見、一起成長。媒體追問，接下來第一個出訪的國家？蔣萬安表示，這個部分，都會做整體的評估規畫。

台北市長 蔣萬安 美國在台協會

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