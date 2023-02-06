國民黨團要求陳建仁履行賴清德承諾 將財劃法速送立院

國民黨立院黨團上午舉行「給地方穩定財源不要施捨 蔡政府應速修財劃法」記者會，呼籲新閣揆陳建仁履行副總統賴清德2017年的承諾，盡速將財劃法送入立法院；而為了讓地方政府積極招商，應把營利所得稅分20%給地方政府；並將每一年的一般性補助法制化，別讓地方政府靠關係爭取。

國民黨立委費鴻泰表示，蔡英文過去參選總統時多次提及要修財劃法，不過至今沒有下文；副總統賴清德2017年任行政院長曾說要提行政院版的財政收支劃分法，2018年說要把院版送到立法院，但民進黨就是在拖。後來前瞻預算多給新竹、桃園，為什麼不修財劃法，就是因為可以自己分配預算。他呼籲蔡英文在最後任期趕快修財劃法，履行自己的承諾。

國民黨立委賴士葆表示，他在立法院財委會多年，每次要修財劃法都無疾而終。他公開呼籲新任行政院長陳建仁做「實質的溫暖」，把中央的錢多放一點給地方，否則統籌分配稅款下不來，地方政府苦哈哈。過去馬政府割了982億統籌分配稅款想照顧地方政府，卻在民進黨立委反對下未通過。

國民黨團副書記長林思銘表示，分配比例上六都就占62%，而新竹縣在去年所能分配到的統籌分配稅款，不到台北市一的一半，可是竹北區的人均所得是全國第一，繳稅是全國前三名縣市。新竹市前市長林智堅要大新竹合併，就是因為認為新竹市所分到的統籌分配稅款太少，無法進行地方建設。

國民黨書記者李德維表示，希望財劃法盡速修法，改革方向是中央要瘦身把餅做大，把口袋配合款和補助款做整合，不是想給誰就給誰，不要分直轄市和一般縣市。呼籲蔡英文總統、陳建仁不要當只把錢放在口袋的富媽媽富爸爸。

國民黨團總召曾銘宗表示，2017年賴清德說要提出政院版財劃法，結果2018年民進黨選輸就不提財劃法了。國民黨呼籲行政院履行賴清德承諾，盡速把財劃法送入立法院；為了讓地方政府積極招商，把營利所得稅分20%給地方政府；每一年的一般性補助法制化，別讓地方政府靠關係爭取。