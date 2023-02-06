曾馨瑩曬度假照 前綠委看出「郭台銘不會選總統」原因曝光

鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，日前在社群網站分享一家人到美國度假的照片，同時位於加州的超狂豪宅也曝光了。民進黨前立委謝欣霓認為，曾馨瑩罕見曬照的行為，也清楚表達出「郭台銘不會參選總統」的訊息。

曾馨瑩日前在社群網站Instagram發布限時動態，分享一家人到美國度假的照片，除了郭台銘幸福地與孩子在游池戲水，曾馨瑩也在加州舒服溫暖的陽光下自拍，可以看見她一手輕輕托著臉，看起來心情非常不錯。

根據了解，豪宅位於洛杉磯郡比佛利山的好萊塢黃金地段鳥街（Bird Streets），是郭台銘2020年初以長子郭守正夫妻之名買下，耗資7550萬美元（約22億台幣）購入兩棟相鄰豪宅，可以欣賞整個好萊塢的美景，而且屋內設備也很齊全。 曾馨瑩分享加州豪宅看出去的風景。圖擷自曾馨瑩IG

針對曾馨瑩罕見的曬照行為，謝欣霓在臉書上發文寫道，「看到郭董的太太把在美國的豪宅照片Po出，就很清楚表達：他不會參選總統！」她也在留言處進一步解釋，「公關操作上，選舉的人一定要過著樸實無華的生活、吃庶民小吃，走愛心路線…」。

網友也在留言處紛紛表示，「他只要控制柯文哲和國民黨就好」、「此時此刻我也想同樣的事耶」、「總裁比總統自由富有」；也有人持不同看法，「郭台銘應該很想選總統」、「郭董不會錯過最後的機會」、「妳真是有夠天真」。