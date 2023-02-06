美軍擊落中國間諜氣球 綠委：陸侵略「擊落剛好而已」

聯合報／ 記者林銘翰劉宛琳／台北即時報導
美國國防部4日證實，美國戰機已在美國領海將一顆在國境內飄了數天的中國氣球射下。路透
美國國防部4日證實，美國戰機已在美國領海將一顆在國境內飄了數天的中國氣球射下。路透

美國軍機在美東海域擊落中國偵察氣球。國民黨立委江啟臣昨天表示，這是侵入美國領空的行為，美國毫無懸念一定要擊落氣球；美國沒有在第一時間將氣球打下來，可能是有其外交和安全的考量，不希望造成任何誤解，也可能代表美國總統拜登在某種程度上，希望美中之間的溝通管道繼續，因此進行衝突的風險管控。

江啟臣認為，美國可能會藉此在對中的外交談判上增加一點籌碼和底氣，而美國內部對於抗中這件事也會增加一些力道，美國的國內政治未來勢必還是會拿此事施壓拜登，認為拜登太軟，應該對中採取制裁。

有關美國國務卿布林肯延後訪問北京，江啟臣則認為，因為拜登政府沒有說要斷絕溝通往來，只是表達抗議，所以暫時的延遲是一定的，至於會延後到什麼時候，就要看北京的態度，如果他們態度強硬，美國就沒必要繼續維持目前和緩的態勢；但如果北京相對放軟，就有可能繼續談。

台灣民眾黨立委邱臣遠表示，間諜氣球事件導致布林肯決定延遲訪中，為中美關係投下新的變數；美中爭霸從經貿、科技到軍事全面較勁，已經持續多年，如今在雙方重啟實體外交訪問之際，卻發生這樣突發事件，未來將對美中關係、印太區域安全產生不可評估的影響。

邱臣遠也認為，現在美中互信基礎薄弱，面對美中之間的壓力測試，台灣絕對要審慎以對，避免受到大國角力的波及，「兩岸和平、台灣自主」就是最高指導原則。

民進黨立委趙天麟表示，中方派間諜氣球進入他國領空就是軍事行動，「擊落剛好而已」；民進黨立委何志偉也說，這是一個令人感覺不舒服、具有侵略行為的動作，「任誰都會覺得很煩，不擊落才好笑，否則要怎麼向國內民眾交代？」

何志偉說，國際關係本來就可以有很多藉口，不見得永遠都要說實話，中國可以聲稱氣球是不小心飛過去，或者是為了研究氣候變遷而飛過去，雖然聽起來像是一個藉口，但趕快收回就沒事，如果要弄到不給對方台階下，這種外交手腕就不漂亮了。

何志偉強調，大國應該要有大國的氣度，中國這次的反應非常不合格，外交手腕根本是零分，不僅面子沒有保住，裡子也沒有顧好，「我只看到外交系統的淺薄跟短視」。

美國 拜登 間諜氣球

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