駁「疑賴論」 民進黨：捕風捉影不如看美國官方實際行動

對於傳言指美國對副總統賴清德對兩岸關係的立場存有疑慮，民進黨國際部主任謝佩芬今天表示，與其聽信這類謠言，不如看美國官方的實際行動。這也是賴清德1月18日接任黨主席以來，民進黨中央首次出面駁斥「疑賴論」。

謝佩芬今晚在民進黨官方臉書專頁短片指出，賴清德在就任民進黨主席的演說中，清楚表明將持續蔡英文總統的「四個堅持」；美國在台協會（AIT）隨即給予正面回應指出：「美國期待與賴主席合作，促進我們共享的民主價值和利益」。同樣的影片也在民進黨的YouTube頻道上發布。

「四個堅持」是蔡總統在110年國慶大會講話中提出的兩岸政策主張，內容包括永遠堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。

謝佩芬在影片中指出，賴清德去年1月代表蔡總統出席宏都拉斯總統就職典禮時，曾與美國副總統賀錦麗交談，賀錦麗也特別向賴清德致意，此為台灣和美國副元首第一次在國際場合自然互動。

謝佩芬說，藍營不斷操作美國不信任賴清德的議題，但要觀察美國對賴清德究竟是什麼態度，與其聽一堆不知道哪來的謠言、捕風捉影，不如看美國官方實際的行動。事實勝於雄辯，民進黨奉勸想散布「疑賴論」的人省省力氣。