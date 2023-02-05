江啟臣：美未立刻擊落氣球「鬥而不破」 為麥卡錫訪台添正當性

針對美軍擊落中國間諜氣球，國民黨前主席、立委江啟臣表示，美國沒有第一時間將氣球打下來，以「鬥而不破」的態度，增加未來在外交談判上的籌碼；另一方面，江啟臣也認為，氣球事件發生後，反而為日前說不會訪台美國眾議院議長麥卡錫，增加了訪台的正當性。

江啟臣表示，這是侵入美國領空的行為，美國沒有懸念的一定要擊落氣球，只是並沒有第一時間將氣球打下來也造成國內一些輿論，美國官方的說法雖然是怕傷及無辜要等出海再打下來。但因為該氣球拍攝的地點有美國核武，不會是中國大陸所說的天氣數據偵測，這都是表面理由，實際上都是偵查。

江啟臣表示，美國沒有第一時間打下來，可能有他的外交和安全考量，不希望造成任何誤解，也可能表示美國總統拜登在某種程度上，希望美中之間的溝通管道繼續進行，因此進行衝突的風險管控。不過這也讓美國找到對中國施壓的一些理由，以「鬥而不破」的態度，維持與中某種程度的護欄。

江啟臣認為，美國也可能藉此在對中的外交談判上可以增加一點籌碼和底氣。不過，美國內部對於抗中這件事也會增加一些力道，美國的國內政治未來勢必還是拿此事施壓拜登，認為拜登太軟，應該對中採取制裁。

而針對美國國務卿布林肯暫緩或延後訪問北京，江啟臣認為，這要看中共的態度，因為拜登政府並沒有說要斷絕溝通往來，只是表達抗議，所以暫時的延遲是一定的；至於會延到什麼時候，就要看北京方面的態度，如果他們態度強硬那美國就沒必要繼續維持目前和緩的態勢，但北京相對放軟，後續就有可能繼續談。

至於是否影響美國眾議院議長麥卡錫來台，江啟臣認為，如果沒有發生氣球事件，他可能有不能來的壓力，但發生後，反而增加麥卡錫訪台的正當性，拜登政府也找不到一些阻撓的理由，所以這此事件對麥卡錫來台是增添柴火。