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瑞士國會友台小組訪台 蔡英文總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

瑞士聯邦國會友台小組訪團於今天抵達台灣，展開為期6天訪問行程，總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府接見訪問團。

Kolas Yotaka表示，訪團此行由瑞士聯邦國會下議院兼國會友台小組共同主席莫麟納（Fabian Molina）議員與瓦德（Nicolas Walder）議員共同率領，成員另包括尼德格（Yves Nidegger）、阿堤契（Mustafa Atici）、以及波雪（Leonore Porchet）等3名跨黨派下議員；除尼德格下議員過去曾應邀訪台外，其餘成員均為首次來台訪問。

Kolas Yotaka表示，瑞士聯邦國會友台小組目前共有54位成員，是瑞士國會中重要的挺台力量，也在國會中提出「加強與台灣關係」、「加強台瑞科研合作」、以及「加強瑞士聯邦國會下議院與我立法院建立交流」等多項友台議案，充分展現瑞士國會對台灣的大力支持。

Kolas Yotaka表示，台灣與瑞士近年在醫療器材、精密機械、工具機業、製藥業、運輸業等領域，皆有密切的合作交流，期盼透過此行，進一步促進雙方的各項合作交流，讓台瑞民主夥伴關係更加緊密堅實。

瑞士 議員 Kolas Yotaka

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