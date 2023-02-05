影／賴清德南投輔選蔡培慧 扶轎踩街和民眾搏感情

南投立委補選，民進黨主席賴清德、農委會主委陳吉仲今南下為黨籍參選人蔡培慧輔選，陳吉仲陪她與青農座談，賴清德帶她連跑3間宮廟參香，還參與元宵踩街跟居民搏感情，也為連興宮媽祖扶鑾轎；對手林明溱今則到名間掃街顧基層。

蔡培慧今行程滿檔，一早與陳吉仲與青農座談，農民提出名間旱灌用水、產銷履歷、農村低碳旅遊、食農教育等困境；蔡也為農民請命，盼農委會將燈照設施納入中小型農機具補助，陳當場允諾補助，相關困境由農委會單位作為輔導端協助。

賴清德今下午則帶著蔡培慧連跑3間宮廟，前往水里憫世寶宮仙公廟、南天宮、竹山連興宮參香祈福，2人更在竹山參與元宵踩街活動，活動中，賴清德與踩街民眾互動熱烈，對於民眾要擊掌、拍照幾乎來者不拒，並為連興宮媽祖扶鑾轎。

賴清德與蔡培慧在連興宮主委許民衡陪同下入廟參香祈福，隨後向民眾致詞尋求支持，蔡細數她為竹山爭取的建設，建設經費更達3.4億元，痛批對手林明溱當立委、縣長任內沒建設，並拋出要在竹山南雲交流道一帶興建竹山科學園區。

賴清德也當場允諾將協助支持竹山興設科學園區，他強調，南投有許多很好的條件，卻一直退步，光人口就從8年前51萬人，如今已跌破48萬人，流失速度還越來越快，得要找新的出路，但需要好的人才當立委推動，力薦蔡培慧就是人才。

賴清德也再次喊出，「南投立委，藍綠各一席」，他表示，他覺得乾脆讓藍綠兩黨都為南投打拚，目前烏溪線是國民黨立委，濁水線就讓民進黨的蔡培慧出線，讓兩人競爭也彼此合作，也讓兩政黨不分藍綠共同為南投打拚，「讓南投呷雙管水」。

而國民黨立委補選參選人林明溱昨也有黨主席朱立倫作陪輔選，但今天獨自率競選團隊赴名間鄉拜票，並到受天宮參拜。他表示，投票時間越來越近，他將更勤走基層，盡可能走到選區各角落，向每個鄉親懇託，力抗挾中央資源的對手。