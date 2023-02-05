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指民進黨幫侯友宜「灌聲量」...雲林議長挺朱立倫選總統 本人反應曝光

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜／雲林即時報導
朱立倫（右二）今天到雲林參加新春團拜，議長沈宗隆（右一）突挺朱選總統。記者黃于凡／攝影
朱立倫（右二）今天到雲林參加新春團拜，議長沈宗隆（右一）突挺朱選總統。記者黃于凡／攝影

國民黨雲林縣黨部今天新春團拜，議長沈宗隆開出新年第一槍，當著黨主席朱立倫的面，力挺朱參選總統，肯定他在國民黨最艱辛時，勇於承擔扛下全黨，朱面對突如其來的勸進，微笑致意；朱在嘉義接受媒體聯訪表示，3月4日南投立委補選後，就會討論總統、立委人選，會無私無我團結勝選。

雲林縣議長沈宗隆表示，目前檯面上看來，侯友宜聲量雖高，但他認為是民進黨在幫侯灌聲量，不能因此認為侯民調高、會當選，要以韓國瑜作為前車之鑑，看清侯在南部沒有選票和資源，國民黨必須團結，已經沒有分裂的本錢。

沈宗隆也說，朱立倫的學經歷、個人資歷完整，能夠承擔國民黨重責大任，是很合適的總統候選人，在國民黨最艱難的時候，每個月需借3000萬元，朱仍勇於承擔責任，能力、氣魄都值得肯定，相信朱是很適當的候選人。

朱立倫表示，國民黨最重要的目標，就是全黨團結一致共同服務，放下自我大局為重，他相信國民黨能團結努力，尤其是跟這塊土地扎根、愛台灣，繼續為民眾好好做事情，為人民拚好日子，一定會獲得所有台灣民眾的認同與支持。

朱立倫說，現階段國民黨就是全力為3月4號南投的補選，林明溱是最優秀的參選人，需要靠大家團結努力，全黨一步一腳印，把這一仗打好；接下來3月4號後，就來討論包括總統跟立委的選舉，大家請放心，一定會團結努力，推出最好最強的人選，無私無我的團結勝選。

國民黨 朱立倫 雲林

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