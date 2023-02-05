【重磅快評】修法承諾蔡陳只領7萬5？民進黨別再五四三

閣揆陳建仁曾在副總統任內表示，卸任後政府元首禮遇條例將比照一般公務員退休金為7萬5000元，「今天不做、明後悔」；總統蔡英文也說以後禮遇條例就是領一般公務員的退休金就好，大約是7萬5000元左右。結果藍委王鴻薇重提舊案，蔡、陳噤聲，綠委及黨部反而跳出來大酸特酸，連唾面自乾的話都出籠，真不知蔡陳要嘉許？還是制止，但這個話題再吵下去，難看的終究還是民進黨。

王鴻薇指出，陳建仁上任行政院長後，以最可以貫徹蔡總統意志的閣揆自豪，過去為推動年金改革，陳曾在政論節目表示，軍公教少領一些委屈一點，他也跟蔡總統說好，總統跟副總統未來卸任也要共體時艱，就是領一般公務員的退休金就好，大約是7萬5000元左右。言猶在耳，如今陳擔任閣揆，應該要兌現當初對軍公教的承諾。

如果陳建仁卸任副總統後，就安安靜靜改領回中研院特聘研究員的49萬元高薪，那也就算了，偏偏他又重回熱廚房，擔任全國最行政首長，自然得接受嚴格的監督，並以最高標準回應人民的期待。當初為了年改向軍公教動之以情，開出卸任元首禮遇比照一般公務員的承諾，軍公教年改上路，但昔日的承諾完全拋諸腦後，這不是擺明晃點軍公教嗎？陳建仁這回又當了大官，藍委重提舊案，幫助陳恢復記憶，也是剛好而已。

卸任元首禮遇條例調到7萬5000元是否合理，朝野可以討論，甚至要通盤檢討也可以，但是民進黨立委劉世芳找不到反對理由，卻反過來質疑王鴻薇的提案文字除了金額與少數用字以外，幾乎跟她當年的提案如出一轍，標準有如檢視是論文是否抄襲一般，讓人看了笑話不已。

劉世芳還說，當年她和綠委們的提案被時任國民黨立法院黨團書記長王育敏在內的多位藍委杯葛而功虧一簣、無法順利三讀云云。這一說法，簡直是鬧了更大笑話，因為現今民進黨在立法院是一黨獨大，如果理念這麼好，怎麼不繼續推動此案？何況蔡英文、陳建仁都說只領7萬5000元就好，綠委們又在忌憚什麼？

最離譜的是，民進黨新聞部主任張志豪要王鴻薇不要唾面自乾，呼籲王主動說明立委補選政治獻金，以及去年12月25日宣誓就職台北市議員有沒有領取市議員薪水？他恐怕連舉補助款及政治獻金都分不清楚，已高陞海委會主委的前立委管碧玲上月就說將和內政部研議提案修法不補助第二次的選舉，王鴻薇都說願意幫忙連署，民進黨有本事就好好一併推動兩案修法，不要再說五四三了。