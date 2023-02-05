民進黨主席賴清德南投參香 喊話鄉親「藍綠立委各1席」

今天是元宵節，民進黨主席賴清德今專程南下到南投，為黨內立委補選參選人蔡培慧輔選，先赴水里憫世寶宮仙公廟、南天宮參香祈福，之後更到竹山連興宮與她一同參與元宵踩街，跟居民搏感情，向大眾懇求拜託立委補選「票投蔡培慧」。

賴清德今天行程滿檔，上午前往台南鹽水武廟參拜發放福袋，下午先去雲林千歲吃飯擔文化節暨遶境活動，之後轉往南投，帶著蔡培慧連跑3間廟宇，先到水里憫世寶宮仙公廟、南天宮參香祈福，隨後更將到竹山連興宮參與元宵踩街活動。

賴清德於今下午抵達水里憫世寶宮仙公廟、南天宮，除參香也與民眾一同享用甜湯圓，他大讚仙公廟湯圓甜又Q，「孩子吃了『好育飼』，生意人吃了賺大錢，候選人吃了絕對當選」，之後話鋒一轉、態度懇切盼民眾「乎伊拜託」支持蔡培慧。

賴清德說，蔡培慧從小苦讀考上台大博士在學校教書，得知南投地震就返鄉在第一線協助重建，之後獲蔡英文總統提名成為不分區立委，本來要她繼續當不分區，她卻堅持返鄉與鄉親一起打拚，才會投入立委、縣長等選舉，這次補選也一樣。

而票投蔡培慧不是為她個人，而是為了南投縣，因為南投這些年都支持特定政黨，而非選人才，但南投欠缺人才行銷南投，所以他有個想法，南投有2席立委，「國民黨1席，民進黨1席」才能不分藍綠、政黨合作為南投打拚，喊話支持蔡培慧。

蔡培慧表示，她來自基層，從小在南投長大，深刻感受到南投要改變，但林明溱不管是當縣長、立委都沒建設，從未改善南投醫療、交通、就業等困境；而賴副總統跟她一樣同樣來自基層，他知道要走遍每個角落，因此當主席後也來到南投。