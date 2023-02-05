被問選不選2024 鄭文燦：最重要的不是下一步做什麼

行政院副院長鄭文燦今天出席屏東縣前縣長潘孟安簽書會，被問到是否會希望潘支持自己選2024，鄭文燦說，最重要的不是下一步要做什麼，是每個階段完成自己人生難得的目標，無論在什麼地方、位置，大家的目標是一樣的。

鄭文燦今天參觀台北國際書展，並為潘孟安新書簽書會站台。他在受訪時讚潘孟安真的是鋼鐵縣長，屏東很大，當縣長真的要有過人體力和熱情，需要保持那份對這個土地、城市永不改變的熱情，這是潘孟安的特色。

被問到，是否會希望潘孟安支持自己選2024，鄭文燦也說，他今天是來簽書，只有從書裡看到一個人，這個人可以激勵你、當作勵志教材，最重要的價值不是下一步要做什麼，是每個階段完成自己人生難得的目標，他覺得，能幫故鄉做事是一件幸福的事，「我跟孟安都一樣。」

鄭文燦也說，不論在什麼地方、位置，他相信大家目標是一樣的，他們有30年的革命感情，有最好的默契，有時候變換一下隊形，不管放在哪個位置，都能互相搭配。

鄭文燦一行駐足幾間出版社參觀，也購買不少書籍，在停留約1小時後離去。他在受訪時表示，今天來看書展是因為，過去擔任新聞局長，對書展很有感情，以前都花3、4個小時逛書展，今天最感動的是，看到很多年輕人都回來了，也能透過書展看到台灣文化開放多元的一面、同時看到世界的變化，這種類型的活動正是合乎他自己最喜歡的活動，可惜時間沒那麼多。

媒體詢問，是否希望行政院長陳建仁擔任中央與地方之間的協調？鄭文燦表示，當然是要承上啟下、溝通內外、調和鼎鼐，都是需要的；陳建仁是非常溫暖理性務實的領導者，因為整個政院工作經緯萬端，必須要由副院長、秘書長、政委等協助各項工作推動，「他是很好的院長，我非常高興能輔佐他。」