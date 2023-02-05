傳操盤賴清德2024年總統大選！潘孟安：有需要 一定投入戰場

屏東縣長潘孟安卸任後未入閣，外傳他將接手副總統賴清德2024總統大選操盤手。潘孟安今天受訪時表示，是不是操盤手不重要，未來國家公共政策如何在政務推動上與選務結合，或在黨務上全黨合一贏取台灣人的信賴，這是未來很大的挑戰，「未來黨需要、賴清德需要，我們一定會投入戰場。」

潘孟安今天在台北國際書展舉辦「紅色鋼鐵人潘孟安」簽書會，副閣揆鄭文燦、文化部長史哲下午到場支持。

對於自己的下一步，潘孟安說，他現在是斜槓人生，還在不同學習，公務生涯告一段落，未來不論從事文學創作、旅遊或職人精神都是一種學習；作為未來賴清德的輔選團隊，作為民進黨從政黨員，他責無旁貸，一定要扛起責任，中生代各司其職，分進合擊，期待百般焠鍊後浴火重生。

至於未來操盤計畫，潘孟安表示，過去在屏東操盤，但畢竟縣和全國的挑戰不一樣，未來如何整合黨務、政務、選務系統，尤其在後疫情時期、兩岸關係，未來國家公共政策如何在政務推動上與選務結合，或在黨務上全黨合一贏取台灣人的信賴，這是未來很大的挑戰，

被問到有無信心幫賴打下2024大選，潘孟安說，這是很大的挑戰，是不是操盤手不重要，他是民進黨團隊、賴清德團隊的一顆螺絲釘，未來政務、黨務結合，分進合擊贏得最後勝利，才是大家的共同期待，2024延續執政更是嚴峻的挑戰。他也透露，2月9日新書發表會，賴清德會親自到場。

此外，對於未入閣的考量，潘孟安說，沒有什麼考量，大選結束前他就給自己定位、也給媽媽允諾，要好好休息沈潛一陣子；民進黨人才濟濟，不管再任何職場上，政務有政務需求、黨務有黨務需求，很多工作都要分進合擊，總要有人要做，「也讓我好好做一下唱遊詩人吧！」